Chi è Denis Dosio, giovane influencer di origini brasiliane

Denis Dosio è un giovanissimo influencer di origini brasiliane che ha partecipato anche al Grande Fratello Vip 5.

Chi è Denis Dosio

Denis Dosio, nato a Forlì nel 2001, è un ragazzo di origini brasiliane che sta accrescendo la sua fama grazie alla sua professione di influencer. Dopo essere stato studente all’ITC Carlo Matteucci di Forlì ed essersi diplomato in ragioneria, Denis ha concentrato le sue energie nell’aprire e sviluppare un canale Youtube “Denis Dosio”.

Qui ha iniziato a raccontare aneddoti e storie della propria vita e raggiunge la popolarità grazie alla sua amicizia con Luca Vittozzi (ex volto del programma Il Collegio). Denis ha un fratello maggiore, Manuel Dosio, e assieme a lui fa spesso video che raggiungono molte visualizzazioni. Ha anche una sorella, estranea però al mondo dello spettacolo e dei social.

Il Grande Fratello Vip

Il momento in cui Denis riesce a farsi conoscere da un pubblico più largo è quando partecipa al Grande Fratello Vip 5.

Dopo questa esperienza diventa ospite fisso nel 2020 di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d’Urso.

Ha poi partecipato nel 2021 al reality di MTV Ex on the beach sbarcando sulle spiagge colombiane.

Da come si è presentato in questi reality si capisce che ama molto prendersi cura del suo corpo, fare palestra e danzare. Nel gennaio 2022 è su Italia 1 nel programma Back to School.

Denis sui social

Il profilo Instagram di Denis (ora privato dopo le polemiche su un video che aveva pubblicato) conta 800 mila follower. Si sa che Denis ha poi aperto anche un profilo su Onlynfans, dove distribuisce foto che lo ritraggono a volte anche in parte nudo.