Roberto Blasi, chi è l’ex marito di Scialpi: vita privata, carriera, rottura

Chi è Roberto Blasi, ex marito di Scialpi: cosa sappiamo di lui? Tutto sul rapporto tra il cantante anni Ottanta e il suo ex compagno.

Chi è Roberto Blasi, ex marito di Scialpi. Scopriamo qualche informazione in più sull’ex compagno di vita del noto cantante anni Ottanta, dalla vita professionale alla rottura. Cosa sappiamo di lui?

Chi è Roberto Blasi, ex marito di Scialpi: vita privata, carriera

Il noto cantante anni Ottanta Scialpi, concorrente del Tale e Quale Show 2023, è stato sposato per diversi anni con Roberto Blasi. Nato a Rieti il 19 novembre 1967, ha 55 anni ed è un nome molto noto nell’ambiente musicale. Blasi si è infatti costruito una carriera come manager ed è proprio grazie a questo lavoro che è riuscito a conoscere Scialpi. “Roberto è arrivato quando mia mamma iniziava a perdere colpi forti e io non sapevo come fare.” -ha spiegato il cantante- “È stato un amore travolgente più per me che avevo quella condizione che per lui che viveva la sua normalità familiare. Io vivevo un dramma mio personale, ero più predisposto e volevo ricevere l’amore”. Dopo anni di convivenza, Blasi e Scialpi si sposano nel 2015. Insieme partecipano persino alla quarta edizione di Pechino Express.

Vita privata, la brusca rottura con il cantante

Nel 2017, appena due anni dopo le nozze, Roberto Blasi e Scialpi decidono di divorziare. Secondo il cantante dietro la rottura vi era quello che sembrava inizialmente solo un banale litigio, poi degenerato in problemi ben più grandi. Lo spiega lui stesso in un’intervista concessa a Chi: “Io e Roberto non siamo più marito e marito, sulla carta lo siamo ancora, ma lui da quasi un mese è andato via di casa. Ci siamo lasciati dopo una litigata cominciata in modo banale e finita malissimo”. Oggi Scialpi ha ritrovato l’amore tra le braccia di Leo, dirigente di banca di origini americane.