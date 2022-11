Oroscopo Branko settimanale 28 novembre-4 dicembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 28 novembre al 4 dicembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi ultimi giorni autunnali? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 28 novembre-4 dicembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per la prossima settimana.

Scopriamo l’oroscopo settimanale secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko, con le dritte sul futuro dal 28 novembre al 4 dicembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 28 novembre-4 dicembre

I nati nell’Ariete saranno pervasi da un fervore contagioso nei prossimi giorni. Siete pieni di entusiasmo ed energia che non vedete l’ora di sfruttare al meglio. Inseguite nuovi traguardi, sia sul lavoro che in privato, non abbiate paura di proporre nuovi punti di vista.

Non c’è momento migliore per mettervi in gioco, osate e troverete il successo.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 28 novembre-4 dicembre

I nati nel Toro avranno finalmente il tempo di rifiatare, dopo alcune settimane molto impegnative. È il momento di lasciarsi alle spalle le difficoltà e guardare al futuro, approcciandosi a nuovi progetti e obiettivi con ottimismo. Alcune questioni familiari in sospeso potrebbero crearvi qualche preoccupazione, ma nulla di insormontabile: la calma è vostra alleata.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 28 novembre-4 dicembre

Si avvicinano giornate pesanti per i nati nei Gemelli. Dovrete farvi carico di tutto il vostro coraggio e forza di volontà per affrontare le difficoltà di questa settimana. Guai ad arrendersi, perseverate e non cedete alle pressioni altrui, in particolare in ufficio. Siete più forti di quel che credete, scavate dentro di voi e troverete la fiducia necessaria per andare avanti.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 28 novembre-4 dicembre

Giorni placidi in arrivo per i nati nel Cancro. Potrete godervi ancora per un po’ la serenità frutto di questo positivissimo cielo di novembre. Le stelle splendono per voi, donandovi grandi risultati sia in amore che sul lavoro. Nulla può guastare il vostro umore, gustatevi al meglio questo meritato momento di pace.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 28 novembre-4 dicembre

È un periodo di grandi cambiamenti per i nati nel Leone. Siete ambiziosi, non riuscite ad accontentarvi degli avanzi.

Osate e otterrete, non avete idea di quante porte possano aprirsi con la giusta determinazione. Non c’è però spazio per mezze misure. Restate sicuri del vostro cammino e non guardatevi indietro. Solo così riuscirete a fare progressi.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 28 novembre-4 dicembre

Mare in tempesta per i nati nella Vergine, che dovranno vedersela con diversi cavalloni. Ventate di problemi e ondate di fastidi vi travolgono da ogni direzione, soprattutto in ufficio dove i vostri colleghi sembrano proprio non essere in grado di dare una mano.

Fate un respiro profondo e cercate di non esplodere: tenete a bada il nervosismo e navigate verso tempi migliori.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 28 novembre-4 dicembre

L’inventiva dei nati nella Bilancia sarà opportunamente premiata nei prossimi giorni. Il cielo è dalla vostra parte e vi apre tante strade per mette in pratica i vostri progetti. Stara a voi sfruttare al meglio questo periodo fortunato, anche se dovesse portarvi in situazioni che non sono proprio nelle vostre corde.

Siate propositivi e coraggiosi, avete la stoffa per riuscire.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 28 novembre-4 dicembre

Si apre una settimana oziosa per i nati nello Scorpione. Poche incombenze e preoccupazioni, dopo un periodo molto concitato sia in positivo che in negativo. Godetevi la calma piatta e approfittatene per ricaricare le batterie. Avrete modo sia di gustarvi i frutti dei vostri ultimi sforzi, che di riflettere al meglio su voi stessi.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 28 novembre-4 dicembre

Si apre un periodo di celebrazione per i nati nel Sagittario. Con il compleanno in arrivo, o già passato, è il momento di rimettere al centro i vostri bisogni e desideri. Guardate al futuro e a ciò che volete con serietà, non tutto è così lontano dalla vostra portata. Date priorità a ciò che vi rende felici, è quello che vi dona energia per andare avanti.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 28 novembre-4 dicembre

Marte si accanirà prepotentemente sui nati nel Capricorno nei prossimi giorni. Il pianeta rosso ce l’ha con voi ed è pronto a riempire le vostre giornate di discussioni e nervosismo, soprattutto sul posto di lavoro. La vita d’ufficio vi rende sempre più insoddisfatti e le interferenze di Marte non aiutano. Resistete fino al weekend, poi staccate da tutto e da tutti. Per la vostra sanità mentale.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 28 novembre-4 dicembre

I nati nell’Acquario sono più carichi e sicuri che mai in questi giorni. Avanzate con passo certo verso i vostri obiettivi, incuranti degli ostacoli sulla vostra strada. La motivazione non vi manca, sarà la vostra arma migliore sia sul lavoro che in amore. In particolare, siate aperti alle nuove conoscenze, non si sa mai da dove possa arrivare il prossimo colpo di fortuna.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 28 novembre-4 dicembre

Giove accorrerà in aiuto dei nati nei Pesci in una settimana che si preannuncia fin troppo movimentata. Tanti, troppi ostacoli nei prossimi giorni che vi renderanno una bomba di nervosismo pronta ad esplodere. L’influsso di Giove vi aiuterà a controllare la vostra frustrazione e ad affrontare stoicamente tutto quel che le altre stelle dispettose hanno in serbo per voi. Siate pronti a superare ogni limite!