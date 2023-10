Chi è Damiano Carrara, chef e giudice di “Bake Off” su Real Time

Damiano Carrara è un pasticcere, giudice di Bake Off su Real Time. Il programma è condotto da Benedetta Parodi.

Chi è Damiano Carrara

Damiano Carrara, nato a Lucca il 22 settembre 1985 da un padre muratore e una madre impiegata, è uno chef e pasticcere. Diventato noto in Italia anche per la sua posizione di giudice nel programma di Real Time “Bake Off”, ha un fratello minore, Massimiliano Carrara, anche lui pasticcere. Assieme a lui ha aperto tre locali in California e le sue pasticcerie hanno famosi clienti tra cui le sorelle Kardashian, Britney Spears, Ashton Kutcher e il cantante dei System of a Down.

Programmi tv

La notorietà in TV per il pasticcere arriva grazie a Food Network America. Nel 2015 partecipa come concorrente alla prima stagione di Spring Baking Championship classificandosi 2°. Nel 2017 torna in Italia e viene scelto come giudice di Bake Off, posizione che ancora ricopre. L’anno successivo diventa conduttore di Cake Star insieme a Katia Follesa e di Fuori Menù su Food Network Italia. Ha all’attivo due libri di ricette in America, “Dolce Italia” e “A Taste of Italy” e l’autobiografia “Nella vita tutto è possibile”.

Matrimonio e moglie

Carrara è sposato con una ragazza di nome Chiara Maggetti. I due avrebbero dovuto convolare a nozze il 26 giugno 2021 ma, a causa di un incidente domestico si sono sposati il 22 luglio 2022. Della torta di nozze è stato incaricato Ernst Knam, che come Damiano Carrara è diventato uno dei giudici del programma.