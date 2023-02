Rivabella, cadavere di una donna ritrovato nella propria auto

La settimana comincia con un altro caso di cronaca e così anche il primo Lunedì di Febbraio si tinge di rosso. Nei dintorni di Lecco, precisamente a Rivabella, è stato trovato il cadavere di una donna all’interno della propria autovettura.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno dato il via alle indagini.

Cadavere di una donna a Rivabella

Sebbene sia iniziata una nuova settimana, i fatti di cronaca continuano ad esserci. Questa volta il luogo su cui si indaga è dalle parti di Lecco, a Rivabella, posto in cui è stato ritrovato il cadavere di una donna nella propria auto, sulla spiaggia del lago. La vettura aveva le ruote anteriori in acqua e dentro è stata trovata la donna deceduta, sui sedili posteriori.

Ci si interroga su quella che può essere la causa della morte, dato che non si scorgono segni di violenza. C’è stato bisogno dell’intervento dei sommozzatori che hanno rimosso la Fiat Panda per analizzare tutto. Per adesso ci sono diverse ipotesi che gravitano intorno al decesso della signora di 40 anni.

Le indagini hanno portato le forze dell’ordine a interrogare anche i parenti, in modo da avere un quadro più completo. Sarà necessario comprendere la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo si ispezionano auto e luogo mentre il corpo è stato sottoposto ad un’autopsia. Fino a questo momento non è possibile escludere nessuna ipotesi, sebbene non si abbiano certezze.

L’automobile è intatta e il corpo non presenta né segni di abusi né di violenza. Bisogna dunque cercare di capire al meglio – e nel minor tempo possibile – la dinamica. Vista la situazione, non è facile poter avere un’opinione in merito, perché la situazione risulta anomala.

Si dovrà attendere qualche giorno per scoprire la verità su quanto successo.

