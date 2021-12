Bianca Berlinguer sposa: chi è il futuro marito Luigi Manconi

Bianca Berlinguer si sposa, chi è il marito Luigi Manconi? La coppia di giornalisti è insieme dagli anni ’90 e, secondo il settimanale Dipiù, i due hanno finalmente deciso di convolare a nozze.

Bianca Berlinguer si sposa, chi è il suo secondo marito Luigi Manconi?

Bianca Berlinguer si sposa per la seconda volta. La nota giornalista, 62 anni, ex direttrice del TG3 e conduttrice di Cartabianca, ha finalmente pronunciato il fatidico “Si”, convolando a nozze con il compagno, il 73enne giornalista e docente Luigi Manconi. La notizia arriva dal settimanale DiPiù e da Dagospia, che hanno divulgato le foto delle pubblicazioni di matrimonio, affisse al Comune di Roma.

In verità, si tratta solo di una formalità. I due sono insieme ormai da 25 anni e hanno una figlia 23enne, Giulia Manconi. Il loro rapporto è molto solido e ha già dovuto già affrontare alcuni scogli, tra cui la malattia del marito. Per entrambi si tratta di seconde nozze. Bianca Berlinguer è stata sposata con Stefano Marroni, ex vicedirettore del TG2 e attuale capoufficio stampa della Rai. Luigi Manconi ha avuto altri due figli dal suo primo matrimonio: Davide e Giacomo.

Chi è Luigi Manconi

Nato a Sassari il 21 febbraio 1948, è laureato in Scienze Politiche presso l’Università Statale di Milano ed è docente di Sociologia. Ha alle spalle anche una carriera in politica, e da scrittore e da giornalista. È stato infatti senatore e poi portavoce nazionale per i Verdi dal 1994 al 2001, poi sottosegretario nel Partito Democratico durante il secondo Governo Prodi e infine senatore del PD dal 2013 al 2018.

Un uomo diretto e sempre pronto a difendere i propri ideali, Luigi Manconi partecipa attivamente a diverse battaglie sociali, attraverso la sua attività politica, giornalistica e la sua scrittura. È da sempre un garante dei diritti dei detenuti e difensore delle vittime di abusi da parte delle forze dell’ordine. Durante la sua esperienza in Parlamento, fu il primo a mettere in evidenza il caso di Stefano Cucchi e di tante altre morti sospette nel corso di azioni di fermo da Polizia e Carabinieri. È stato inoltre il primo a presentare un disegno di legge sulle unioni civili, nel 1995, e sul testamento biologico, nel 1996.

La malattia del marito di Bianca Berlinguer

Dal 2007 Luigi Manconi è affetto da una grave forma di ipovisione causata dal sommarsi di più fattori, tra i quali glaucoma, distacco della retina e forte miopia. Il marito di Bianca Berlinguer non si è comunque fatto abbattere dalla malattia, anzi ha sempre cercato di affrontarla con un certo spirito, come ha dichiarato in un’intervista a Repubblica: “Per esempio, io non so che faccia abbia Obama. Nel 2008, quando venne eletto, non ero già più in grado di memorizzarne il volto. Direi che ha una testa ovaloide. È così? (…) Tutto quello che non ho filmato nel cervello prima della mia patologia, mi è visivamente sconosciuto”. E ancora: “Lo dico (della cecità, ndr) a quelli con cui entro in contatto, molti lo apprendono all’improvviso. Di solito, mi danno una pacca lieve sul braccio e mormorano: scusa, non sapevo. Scusa di che? Io sono più cose: politico, docente universitario, padre di tre figli. E c’è Bianca (Berlinguer, ndr). In più ho anche un handicap. Anche, capisce”.