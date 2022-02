Chi è Alessandro Besentini di “Ale e Franz”

Chi è Alessandro Besentini? Il comico milanese è da anni la metà frustrata e sarcastica del duo comico Ale e Franz, formato nel 1992 insieme a Francesco Villa. Dall’esplosione di popolarità con Zelig, al successo al cinema e a teatro, è uno dei volti più amati della commedia italiana. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Alessandro Besentini del duo comico Ale e Franz

Nato a Milano l’11 Maggio 1971, Alessandro Besentini incontra Francesco Villa nel 1992, al Centro Teatro Attivo di Milano, dove entrambi studiavano recitazione e seguivano corsi di formazione professionale.

Lo storico duo Ale e Franz si forma allora, dando inizio a quella che sarà una lunga carriera nella comicità costellata di successi. La coppia trova la fama all’inizio degli anni Duemila, con la loro partecipazione a Zelig. Iconico il loro sketch della panchina, in cui un seccato Ale sopporta le insulse chiacchiere dello stralunato Franz.

La fama a Zelig si traduce in molte trasmissioni che li vedono protagonisti. Nel 2007 sono il fulcro di Buona la prima, programma comico completamente improvvisato in cui i due attori, affiancati da ospiti famosi, cercano di mettere in scena una storia sfruttando gli assurdi suggerimenti del regista. Sull’onda del successo televisivo, Ale e Franz si lanciano anche nel cinema, recitando da protagonisti in La terza stella e Mi fido di te, nel 2005 e nel 2007.

Girano l’Italia inoltre con diversi spettacoli teatrali, come È tanto che aspetti?, Nel nostro piccolo e Nati sotto contraria stella. Il duo si da anche al doppiaggio, dando la voce al leone Alex e alla zebra Marty in Madagascar.

Vita privata

Alessandro Besentini è un uomo molto riservato e non è solito condividere dettagli sulla sua vita privata. È sposato con una donna di nome Giovanna, ma non ha mai divulgato informazioni sulla sua misteriosa moglie.

Con lei ha avuto due figli, Giovanni e Filippo. Intervistato da Repubblica nel 2006, ha parlato delle difficoltà che aveva a passare del tempo con loro: “Purtroppo, come molti genitori, non ho tantissimo tempo da dedicare ai miei figli. Quando riusciamo a stare insieme, se il tempo è bello, stiamo all’ aperto, giochiamo a calcio. Oppure andiamo al Circo”. A differenza del suo collega Franz, non ha un account instagram, a dimostrazione dell’importanza che da alla propria privacy.