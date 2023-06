Tiziano Ferro a Lignano Sabbiadoro: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Tiziano Ferro a Lignano Sabbiadoro si esibisce in concerto nella serata del 7 giugno 2023 per dare il via al suo nuovo tour.

Tiziano Ferro a Lignano Sabbiadoro si esibisce nella data zero dell’inizio del suo tour. Il concerto di Udine è in programma nella serata di mercoledì 7 giugno 2023 con i biglietti ancora disponibili. Poi, l’artista continuerà in altre città italiane.

Tiziano Ferro a Lignano Sabbiadoro: scaletta delle canzoni

Tiziano Ferro si esibisce in concerto a Lignano Sabbiadoro di Udine nella serata di mercoledì 7 giugno 2023. “Questa dal 7 giugno sarà casa nostra” e “La nostra storia in 30 canzoni. Pronti?”, è stato il messaggio dell’artista sui social per dare appuntamento alle 20mila persone attese per l’evento. Ecco la scaletta delle canzoni che Ferro porta sul palco:

La differenza tra me e te

Il conforto

Incanto

Destinazione mare

Raffaella è mia

Il regalo più grande

Addio amore mio

La fine

Xdono

Imbranato

Ti scatterò una foto

Alla mia età

Sere Nere

Accetto Miracoli

L’amore è una cosa semplice

Hai delle isole negli occhi

Balla per me

Il mondo è nostro

Buona (cattiva) sorte

La vita splendida

Potremmo ritornare

Ed ero contentissimo

La prima festa del papà

Per dirti ciao!

Ti voglio bene

Indietro

Addio mio amore

E fuori è buio

L’ultima notte al mondo

Amici per errore

I biglietti del concerto con prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Gli organizzatori ricordano che “per questa data restano validi i biglietti per gli show precedentemente previsti per il 30 maggio 2020 e 6 giugno 2021 per i quali non è stato chiesto il rimborso”. Quella di Udine è la data zero del tour “TZN 2023” che poi proseguirà nelle altre città italiane: Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Messina, Ancona, Modena e Padova. I concerti di Milano si terranno il 15, 17 e 18 giugno 2023.