Putin, arresto cardiaco: cos’è successo al presidente della Russia

Putin avrebbe avuto un arresto cardiaco: secondo quanto trapela da alcuni organi di informazioni russi, il presidente avrebbe accusato un malore nelle scorse ore nella sua residenza. Ecco cosa è successo secondo le informazioni arrivate proprio dalla Russia.

Putin, arresto cardiaco

“Per terra, Putin era preda di convulsioni, con gli occhi che roteavano nelle orbite”: sono le notizie che arrivano dalla Russia e riferiscono del presidente della Russia, Vladimir Putin accusare un arresto cardiaco. A lanciare la notizia è stato il canale Telegram General Svr, che conta poco più di 16mila follower, che già nei mesi scorsi aveva fatto sapere di alcune condizioni critiche di salute del numero uno russo. Il canale è attribuito ma non ci sono conferme a ex generali russi del servizio di intelligence estera, secondo quanto scrive il quotidiano britannico Daily Express.

Cos’è successo al presidente della Russia