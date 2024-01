Luigi Cherubini non va più alla Juve: problemi di salute per il giallorosso

Luigi Cherubini rimane in giallorosso almeno per ora: è saltato il trasferimenti del capitano della Primavera della Roma ai bianconeri.

Luigi Cherubini non si trasferirà più alla Juventus, almeno in questa sezione di calciomercato. Salta dunque il clamoroso passaggio del capitano della Primavera della Roma ai bianconeri. Intanto, è stato preso a parametro zero il giovane Zefi dalla Primavera dell’Inter. Ecco come ha commentato Federico Guidi, allenatore della Primavera della Roma: “Intravediamo delle grandi potenzialità, ha grandi margini di miglioramento, ci batteremo affinché le sue potenzialità diventino qualità. Bravo nell’uno contro uno, ha tecnica, dobbiamo farlo rendere con continuità perché per come l’ho studiato io si prende delle pause, ma è una scommessa che ci piace, sicuramente è un talento”.

Luigi Cherubini non va più alla Juve

Salta il passaggio del giovane calciatore della Roma, Luigi Cherubini, alla Juventus. Sembrava un trasferimento praticamente fatto ma alla fine non se ne fa più. Il capitano della Primavera dei giallorossi rimane lo stesso in scadenza a giugno. Nelle scorse ore molti aveva riportato che alla base del passaggio saltato ai bianconeri ci fosse un motivo personale del classe 2004.

Problemi di salute per il giallorosso

Alla base del mancato trasferimento del giovane calciatore ci sarebbe un problema di salute riscontrato in questi giorni. Infatti, il giocatore, nelle prossime settimane, dovrà inoltre sottoporsi ad un intervento chirurgico per rimuovere una cisti al ginocchio. Da capire se il suo contratto verrà rinnovato o meno per poi decidere con calma il suo futuro.

