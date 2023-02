Livorno, coppia morta in casa: caso di omicidio-suicidio

Passano i giorni e cambiano i luoghi, però le notizie di cronaca continuano ad esserci. Stavolta i protagonisti della vicenda sono due anziani di Livorno. La coppia è stata trovata morta nella propria abitazione e si tratta di un caso di omicidio-suicidio.

Le due persone coinvolte avevano rispettivamente 75 e 80 anni.

Caso di omicido-suicidio per una coppia morta

La giornata di Giovedì 16 Febbraio non comincia in maniera positiva per la Toscana e, in particolar modo, per Castagneto Carducci, piccolo comune in provincia di Livorno e luogo del delitto. Coinvolti in questo caso di cronaca sono due anziani che sono stati trovati senza vita nella propria casa.

A scoprire il tragico evento è stato il figlio della coppia che, dopo aver scorto i due cadaveri, si è subito mosso chiamando il 112 e spiegando la situazione alla polizia. Quest’ultima si è poi mobilitata mandando sul posto diverse pattuglie dei carabinieri di Cecina e Castagneto. Insieme a loro anche le ambulanze della Misericordia del comune e il medico del 118. La situazione era ormai compromessa, dato che entrambi avevano già perso la vita.

I carabinieri hanno potuto analizzare la scena e constatare che si è trattato di un omicidio-suicidio. Secondo le dinamiche l’anziano signore di 80 anni, di nome Bruno Falleni, avrebbe colpito la moglie – di 75 anni – con un colpo di pistola, causando il decesso, per poi togliersi egli stesso la vita. A non essere chiaro è il movente, che rimane – attualmente – un mistero.

I due anziani, che erano malati da diverso tempo, si sono dunque spenti poco tempo dopo. Per nessuno dei due c’è stato nulla da fare, una volta giunti i soccorsi. Un ulteriore caso di cronaca che rimane avvolto in un alone di mistero e che lascia l’amarezza – e la tristezza – per quanto accaduto.

