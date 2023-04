Paola Ferrari, storica giornalista sportiva della Rai, è sposata da diversi anni. Ma chi è il marito di Paola Ferrari, Marco De Benedetti? Conosciamolo meglio.

Chi è il marito di Paola Ferrari, Marco De Benedetti

Marco De Benedetti è un imprenditore e dirigente d’azienda Marco De Benedetti, figlio di Carlo De Benedetti e presidente di GEDI. Marco è il secondogenito di Carlo De Benedetti e Mita Crosetti, fratello di Rodolfo e di Edoardo, nato a Torino nel settembre 1962. Inizialmente avrebbe voluto fare l’ingegnere, ma finì invece per laurearsi nel 1984 negli Stati Uniti in storia ed economia alla Wesleyan University, nel Connecticut. Successivamente, tre anni più tardi, conseguì il Master in Business Administration alla Wharton Business School di Philadelphia.

Carriera

Terminati gli studi, Marco De Benedetti iniziò a inoltrarsi nel settore marketing e, quindi, lavorò per la Procter&Gamble per poi approdare nel 1990 alla Olivetti, la società di Ivrea in cui il padre Carlo era azionista e presidente. Quando nel 1994 la Olivetti ottenne la licenza di varare in Italia il secondo gestore di telefonia mobile destinato a fare concorrenza a Tim, partecipò alla nascita di Omnitel. Dal luglio all’ottobre 2005 fu Amministratore Delegato di Telecom Italia S.p.A. Nel novembre 2005 diventò Managing Director e Co-Head dell’Europe Buyout Group di The Carlyle Group, società internazionale di asset management. Solo nel 2013 rientrò nelle attività di famiglia, quando il padre Carlo donò ai tre figli le azioni di Cir e Cofide.

Nel giugno 2017 Carlo De Benedetti lasciò a Marco la presidenza della Gedi, la società editoriale nata poco prima, in maggio, dalla fusione del gruppo L’Espresso (editore del quotidiano la Repubblica) con La Stampa e Il Secolo XIX di John Elkann e Carlo Perrone.

Marco De Benedetti è anche presidente del consiglio degli accomandatari della Carlo De Benedetti & Figli e siede nei consigli di amministrazione di COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A, CIR S.p.A, Moncler S.p.A., NBTY Inc., CommScope Holding Company, Twin-Set Simona Barbieri S.p.A., Marelli Motori S.p.A. e Sematic S.p.A. (di queste ultime tre aziende è anche presidente del consiglio di amministrazione).

Moglie e figli

Paola Ferrari è sposata dal 10 aprile 1997 con Marco De Benedetti. La coppia ha due figli: Alessandro e Virginia, nati rispettivamente nel 1999 e nel 2000. La cupido della copia è stata Alba Parietti, che li ha presentati quando Paola Ferrari aveva 36 anni.