Chi sono Matranga e Minafò, duo comico siciliano

Matranga e Minafò sono due comici siciliani che nel 2022 sono ospiti al programma di Rai 2 Stasera Tutto è possibile.

Chi sono Matranga e Minafò

Tony Matranga ed Emanuele Minafò sono i comici che fanno parte di un duo comico. Entrambi hanno origini siciliane: Tony è nato a Palermo il 9 agosto del 1980 così come anche Emanuele che è coetaneo del suo amico.

Carriera e successi

Nel 2005, grazie ad una diretta regionale chiamata “Skrikkia Summer”, iniziano a farsi apprezzare dal grande pubblico. Dopo circa 4 anni presso i villaggi turistici, sbarcheranno in televisione al programma Made in Sud. Da quel momento non si sono più fermati e il loro successo è in continua crescita. Entrambi sono protagonisti di Per un pugno di amici, film scritto e diretto da Sergio Colabona che li ha fatti approdare al cinema.

Nel 2009 hanno ideato la trasmissione Dimensione Parallela, uno show satirico in cui si sbeffeggiano i quiz televisivi.

I due sono anche fautori di tormentoni comici come ad esempio S’inzuppa il biscottino e Tutto il 2020 in una canzone. Sicuramente L’incidente è uno degli sketch comici più apprezzati: All’interno del pezzo i due litigano parlando in un siciliano stretto.

Nel 2022 si rivedono in tv in quanto ospiti del programma Stasera tutto è possibile di Stefano De Martino.