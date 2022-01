GF Vip, Lorenzo Amoruso incita Manila e affonda Soleil: cosa ha detto?

GF Vip, ecco il toccante incitamento di Lorenzo Amoruso alla fidanzata Manila Nazzaro, con tanto di frecciata a Soleil Sorge. L’ex calciatore è stato protagonista di una speciale sorpresa alla sua compagna, che ha pianto lacrime di gioia.

GF Vip, Lorenzo Amoruso rincuora Manila e lancia una frecciata a Soleil

Lacrime ed emozioni nell’ultima puntata del Grande Fratello VIP. Gli autori hanno deciso di fare una bellissima sorpresa alla concorrente Manila Nazzaro.

L’ex Miss Italia e conduttrice televisiva sta passando un periodo difficile nella casa più spiata d’Italia: le mancano i figli, i suoi affetti e non è tutto. La sua grande amicizia con Soleil Sorge è andata in pezzi e i rapporti tra le due concorrenti sono più freddi che mai.

Per questo, il Grande Fratello si è sentito generoso: le ha permesso di incontrare il suo fidanzato, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, appena fuori la celebre porta rossa.

Tra le lacrime di commozione della conduttrice, il suo compagno le ha rivolto parole d’amore e di conforto: “Amore mio, basta piangere. Sono più di 4 mesi che sei in questa Casa, ti sei data tantissimo. Abbiamo visto in lungo e in largo quanto ti sei prodigata per tutti nei tanti momenti di debolezza che tutti hanno avuto. A volte ti sei anche schierato con persone e situazioni spesso indifendibili, una volta andando anche contro me.

A differenza di tante persone che ho conosciuto nella mia vita, tu sei una che non si ferma alla superficie. Vai oltre, cerchi sempre di andare in profondità e vedere il buono da tutte le parti. Ma non tutti possono essere come te. Questo però non può essere motivo per farti dubitare della bella persona che sei e degli amici che hai, tutti ti vogliono bene. Non devi perdere di vista una cosa importante: quella non è la vita reale!“.

Lorenzo Amoruso ha concluso il suo toccante discorso di incitamento con un paio di consigli per Manila e una velata critica a Soleil Sorge: “Cammina con le tue gambe, che mi mancano tantissimo. Cammina con le tue gambe, usa la tua testa sempre e comunque, pensa a te stessa e credimi, non abbiamo milioni di follower, ma quelli buoni che abbiamo sono giusti, vai avanti per la tua strada, il tuo cuore e la tua bontà“.