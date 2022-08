Maltempo in Toscana, temporali e fulmini: danni a Firenze e in provincia

Maltempo in Toscana: nella notte tra il 15 e il 16 agosto violenti temporali si sono abbattuti in diversi punti della Regione causando tante criticità soprattutto alla viabilità. Numerosi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco.

Maltempo in Toscana, temporali e fulmini

Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, un nubifragio si è abbattuto sulla regione Toscana. Sulla città di Firenze, intorno alle 19.30 di lunedì 15 agosto sono venuti già circa 40 millimetri di pioggia tanto da far gonfiare l’ Arno.

Temporali e fulmini sono stati protagonisti in diversi punti della Toscana con diversi automobilisti che sono rimasti bloccati in auto. L’acqua sulle carreggiate ha bloccato la circolazione stradale in molti punti.

Danni a Firenze e in provincia

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha scritto su Twitter: “Bomba d’acqua su Firenze. La perturbazione si sta progressivamente riducendo. Quattro pattuglie della protezione civile stanno monitorando le zone del torrente Ema che è fuoriuscito dall’alveo in alcuni tratti”.

I vigili urbani sono intervenuti a Firenze in particolare per cadute di alberi su lungarno Ferrucci (uno è finito su una vettura in sosta all’angolo con via Ricorboli), in viale Marco Polo e in via Cave di Monteripaldi, e a presidio di sottopassi critici per gli allagamenti, come quello tra viale Guidoni e l’aeroporto.

Il maltempo oltre a creare disagi nella città di Firenze, ha causato danni anche a Bagno a Ripoli , in particolare a Grassina e ad Antella che nella notte di lunedì 15 agosto sono completamente rimaste allagate .

Numerosi gli appartamenti e le case sommerse dall’acqua. Garage e scantinati allagati. Si registrano danni a automobili e motorini, travolti dall’acqua e dal fango. Allagamenti anche a Prato , Arezzo , Pistoia e Siena.

LEGGI ANCHE: Partito Democratico, liste approvate: i nomi dei candidati con Letta capolista in Lombardia e Veneto