Vivere non è un gioco da ragazzi su Rai 1: trama, cast, quante puntate sono e trailer della serie tv

Vivere non è un gioco da ragazzi è la nuova serie tv della Rai che arriva in prima serata a partire da lunedì 15 maggio 2023. Dai produttore di Mare Fuori, viene portato sul piccolo schermo una nuova storia basata sui giovani.

Vivere non è un gioco da ragazzi su Rai 1: trama e quante puntate sono

Vivere non è un gioco è la nuova serie tv che arriva su Rai 1 in prima serata a partire da lunedì 15 maggio. Dai produttori di Mare fuori, una nuova storia che ha come protagonisti i giovani. Ecco la sinossi ufficiale: “Lele, ragazzo di umili origini, vive a Bologna e frequenta il liceo classico con i figli dell’élite bolognese. Sarà, suo malgrado, coinvolto in una vicenda legata al consumo di stupefacenti che cambierà profondamente i suoi rapporti familiari e quelli con i suoi coetanei”.

Stefano Fresi è uno dei protagonisti che sul suo rapporto genitori figli e sui personaggi dice: “Scoprire che un figlio fa uso di droga e la passa agli amici rompe gli equilibri dentro la famiglia, anche tra i genitori. Io all’inizio mi comporto da uomo alfa tipo: adesso la risolvo io, ti porto a lavorare in cantiere. Ma ovviamente è un modo sbagliato, da uomo fragile che non ha gli strumenti. Raccontiamo numerosi punti di vista”. Ravello spiega: “Il problema della droga c’è e vale la pena affrontarlo per risolvere anche i sensi di colpa dei genitori e la solitudine dei giovani”. Lo scrittore Bonifacci fa notare: “La droga è un pretesto per raccontare la fuga da se stessi. È un disagio corale, che nella storia coinvolge giovani e adulti. Ma si parla anche di genitorialità, di nuovi modelli”. Nicole Grimaudo aggiunge: “Ho provato grande empatia verso il mio ruolo. Ho due figli piccoli, ma mi confronto con le altre mamme. Se vivere non è un gioco da ragazzi, non lo è neanche per i genitori. E se lo fosse, sarebbe un gioco d’azzardo”.

In totale sono tre puntate, trasmesse nel corso di altrettanti lunedì, in prima serata su Rai 1. Ogni puntata è formata da due episodi, per un totale di sei. Il calendario si struttura dunque in tal modo:

Prima puntata (primo e secondo episodio): lunedì 15 maggio 2023

Seconda puntata (terzo e quarto episodio): lunedì 22 maggio 2023

Terza puntata (quinto e sesto episodio) : lunedì 29 maggio 2023

Vivere non è un gioco da ragazzi: cast

Il cast si divide da attori già consolidati e conosciuti così come facce nuove: Riccardo De Rinaldis, Stefano Fresi, Nicole Grimaudo, Claudio Bisio, Matilde Benedusi, Tommaso Donadoni, Fabrizia Sacchi e Lucia Mascino.

