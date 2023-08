Orsola Adele Gazzaniga, chi è l’ex moglie di Tiberio Timperi: vita privata, divorzio, figlio

Chi è Orsola Adele Gazzaniga, ex moglie di Tiberio Timperi. Insieme al conduttore nei primi anni Duemila, è stata protagonista di una battaglia legale con lui per l’affidamento del figlio, Daniele. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Orsola Adele Gazzaniga, ex moglie di Tiberio Timperi: vita privata, carriera

Da sempre molto riservato, si sanno pochi dettagli circa la vita privata e sentimentale di Tiberio Timperi. Il noto conduttore televisivo è stato sposato, in passato, con un’affascinante donna di nome Orsola Adele Gazzaniga. Timperi la incontra per la prima volta nei primi anni Duemila. Orsola non fa parte del chiassoso mondo dello spettacolo, ma conquista subito il cuore del presentatore. I due si mettono insieme nel 2002 e restano fidanzati fino al 2005, anno in cui decidono di convolare a nozze. Dalla loro unione nasce un figlio, Daniele, che oggi ha circa 19 anni. Il loro matrimonio, tuttavia, si incrina quasi subito: Tiberio e Orsola si lasciano dopo appena tre mesi.

La lotta per l’affidamento del figlio

Il divorzio tra Tiberio Timperi e Orsola Gazzaniga si rivela tortuoso ed estenuante per il conduttore. I due restano coinvolti in una durissima battaglia legale per ottenere l’affidamento del figlio. Il conduttore sognava da sempre di diventare padre e non voleva saperne di essere escluso dalla vita di Daniele. La situazione si fece così aspra che Orsola arrivò a denunciare l’ex marito per diffamazione. Nonostante gli sforzi di Timperi, il bambino fu affidato alla madre e a lui fu concesso di visitarlo solo in giorni ed orari specifici. Una sconfitta amarissima per il presentatore che arrivò a dire: “La mamma è sempre buona, mentre il padre è colpevole a prescindere”. Ciononostante Tiberio restò legatissimo a Daniele, affiancandolo in tutto il suo percorso di crescita. Usò inoltre questa difficile esperienza familiare per scrivere due libri: Amarsi sempre! Sposarsi? e Nei tuoi occhi di bambino.