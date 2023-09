Il grande Fratello in italia continua a fare discutere, anche quello…spagnolo. Il grande Fratello spagnolo infatti, quest’anno, è sulla bocca di molti fan italiani del programma per la presenza di Oriana Marzoli.

Grande Fratello Spagnolo, perchè Oriana Marzoli fa così discutere?

Oriana Marzoli continua ad essere sulle riviste di gossip per la sua relazione con Daniele Dal Moro. I due, però, si sono dovuti momentaneamente separare a seguito della decisione sofferta della influencer di entrare al Grande Fratello spagnolo. Una puntata molto discussa, però, è stata quella dove Dal Moro si è presentato in trasmissione per andare a trovare la sua fidanzata nella casa.

Cosa è successo durante la puntata

La conduttrice Marta Flinch, durante la puntata in cui Dal Moro si è presentato in trasmissione, ha fatto una proposta alla concorrente: avrebbe potuto incontrare il fidanzato, che l’aveva raggiunta in Spagna dopo pochi giorni dall’inizio del programma, ma soltanto ad una condizione. Tre minuti di incontro con il fidanzato le sarebbero infatti costati 12mila euro, decurtati dal montepremi finale del reality show, che dal 150mila euro era già stato ridotto a 147mila.

La difficiile decisione

Per Marzoli è stata una decisione molto difficile da prendere: la gieffina è scoppiata in lacrime e ha supplicato la conduttrice spagnola di non costringerla a scegliere. “Mi uccideranno”, ha detto riferendosi ai suoi coinquilini. “Mi uccideranno se lo prendo, ma voglio vederlo, ti prego”. La gieffina alla fine si è arresa e ha rinunciato a incontrare Daniele Dal Moro per rispetto dei suoi coinquilini.

Il montepremi, infatti, era comune: le scelte di ognuno si ripercuotono quindi su tutti gli altri, e la modella non se l’è sentita di togliere al vincitore 12mila euro di montepremi.

La decisione della trasmissione

Dal Moro però, sentitosi preso in giro, ha preteso di vedere la fidanzata comunque per qualche minuto. Non sappiamo esattamente cosa sia accaduto dietro le quinte, ma pare che i due alla fine si siano visti per qualche minuto e lui le abbia lasciato il suo braccialetto per incoraggiarla.