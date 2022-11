Anna Iaquinta e Shana Parisella sono due persone che hanno un rapporto davvero speciale e che saranno ospiti del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Anna e Shana, da sconosciute a inseparabili “sorelle”

Anna Iaquinta e Shana Parisella sono due persone che hanno un rapporto davvero speciale. Le due si sono incontrate grazie ai social dopo che Anna ha ricevuto un trapianto di cuore. In occasione di un evento come anche ha riportato Fanpage.it, Anna aveva raccontato la sua storia.

“Mi chiamo Anna, ho 27 anni e sono una paziente trapiantata di cuore – ha detto – sono passati nove anni, da allora, e oggi sto bene. Volevo conoscere la sorella del mio donatore, l’ho trovata, e adesso abbiamo un rapporto speciale” . La giovane, infatti, ha dovuto subire un trapianto di cuore che le ha salvato la vita fatto di una diagnosi di sarcoma a 9 anni e di un conseguente scompenso cardiaco a causa delle pesanti terapie.

Shana Parisella e la morte del fratello

Shana Parisella è la sorella di Davide, fratello che ha perso proprio durante un incidente stradale. I suoi organi, sono stati poi donati proprio ad Anna. “Mio fratello minore Davide aveva 20 anni quando è morto in un incidente stradale – ha raccontato Shana – e a seguito di questo tragico evento abbiamo deciso di donare i suoi organi. Il suo cuore continua a battere e oggi appartiene ad Anna, che è diventata per me come una sorella” .