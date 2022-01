Chi è Antonio Medugno, modello napoletano: da Tik Tok al Gf Vip

Antonio Medugno è un modello napoletano molto popolare anche su Tik Tok, concorrente del Grande Fratello Vip 6.

Chi è Antonio Medugno

Antonio Medugno, classe 1998, è un modello napoletano che ha raggiunto la popolarità grazie all’uso dei social network e di Tik Tok. Alto alto 1,85 metri e con capelli e occhi castani, ha raggiunto la popolarità grazie a Uomini e Donne (programma dove fu corteggiatore della tronista ed ex Miss Italia Clarissa Marchese).

Antonio è il più grande di tre fratelli e ha anche una sorellina più piccola.

Carriera

A rendere Antonio Medugno famoso è stato il social network Tik Tok, grazie al quale quale si è affermato grazie alla sua capacità di raccogliere followers. Successivamente ha aperto anche un account sul social network Instagram, trampolino di lancio ulteriore per la sua carriera da modello. La moda, fin da quando era molto giovane, è sempre stata la sua passione e da circa quattro anni è riuscito a farsi conoscere come modello.

Tra le illustre passerelle che ha potuto calcare ricordiamo quelle di Richmond, Moschino.

Grande Fratello Vip 6

Antonio Medugno è stato scelto da Alfonso Signorini come nuovo concorrente al Grande Fratello Vip 6.

Per il suo fascino e per il successo ottenuto sui social, il direttore di Chi ha deciso di proporgli l’ingresso nella casa più spiata d’Italia. Sarà in grado di diventare uno dei protagonisti del reality di Canale 5? Lo scopriremo solo seguendo il suo percorso nella casa.