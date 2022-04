Chi è Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de “La Stampa”: carriera, marito, figli

Annalisa Cuzzocrea, nata a Reggio Calabria, è una giornalista professionista promossa il 1 marzo 2022 al ruolo di vicedirettrice de “La Stampa” dal direttore Massimo Giannini.

Chi è Annalisa Cuzzocrea

Annalisa Cuzzocrea, giornalista e volto televisivo, è una giornalista originaria di Reggio Calabria. Nata il 23 febbraio 1974, vive a Roma e si è occupata nel corso della sua carriera di politica, economia, gender gap, scuola e istituzioni. Per un lungo periodo firma politica di La Repubblica, Annalisa Cuzzocrea è spesso ospite in trasmissione televisive e tiene anche un corso di giornalismo politico alla Luiss di Roma (città in cui vive).

Prima che la sua carriera prendesse il volo, Cuzzocrea si è laureata in lingue e letterature straniere e ha studiato giornalismo a Urbino. Per un periodo ha lavorato anche alle redazioni del Tg3, Radio Capital e Repubblica.it.

Come giornalista politica ha particolarmente seguito la nascita e la crescita del Movimento cinque stelle.

Marito e figli

La giornalista è sposata con Giandomenico Serrao. La coppia ha due figli che si chiamano Carlo e Chiara.

Come Annalisa, anche il marito è un giornalista professionista che è iscritto dal 2004 all’Ordine dei Giornalisti del Lazio. È nato nel 1971, quindi tra i due ci sono appena tre anni di differenza.