Chi sono marito e figlia di Mara Carfagna? La Ministra per il Sud del Governo Draghi è uno dei volti più importanti di Forza Italia. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla suo privato e sulle persone più importanti della sua vita.

Chi sono marito e figlia di Mara Carfagna?

Mara Carfagna, nota politica italiana classe 1975, è l’attuale Ministra per il Sud e la coesione territoriale del Governo Draghi. Figura di punta di Forza Italia, si è fatta inizialmente conoscere dal pubblico italiano come modella e personaggio televisivo.

In passato è stata Ministro delle Pari Opportunità e vicepresidente della Camera dei Deputati. Come ogni figura politica di spicco, la sua vita privata è spesso sotto i riflettori. Sono in molti ad essere curiosi circa la sua situazione sentimentale e familiare. Scopriamo qualche informazione in più al riguardo.

Chi è Marco Mezzaroma, primo marito della Ministra

Il primo marito di Mara Carfagna è stato Marco Mezzaroma, nipote dell’imprenditore edile Pietro Mezzaroma e dell’ex politico Roberto Mezzaroma, in passato deputato di Forza Italia.

Lo stesso Silvio Berlusconi fece da testimone alla Carfagna al matrimonio. L’unione tra i due, tuttavia, non dura molto. Dopo un solo anno insieme, i due si separano per poi divorziare. Secondo alcune indiscrezioni non confermate, a causare la rottura sarebbe stata la presunta infedeltà di Mezzaroma. In diverse interviste, Mara Carfagna ha definito la sua relazione con il suo primo marito “una pagina chiusa, ma dolorosa”.

“Ora sorrido, ma allora l’ho vissuta malissimo.” -aveva raccontato la Ministra, poco dopo il divorzio- “Mi sono ritrovata sola, in viaggio per Zanzibar con una mia cara amica.

E quello avrebbe dovuto essere il romantico anniversario con mio marito, magari in attesa di un bambino. Mi sono sentita sola e fuori luogo come Bridget Jones”.

Chi è Alessandro Ruben, attuale compagno di Mara Carfagna

Oggi Mara Carfagna ha un nuovo compagno di vita, Alessandro Ruben. Nato a Roma nel 1966, Ruben è un politico e avvocato italiano che ha militato ne Il Popolo della Libertà e in Futuro e Libertà per l’Italia, partito politico fondato da Gianfranco Fini.

È di religione ebraica ed in passato ha lavorato come consulente e consigliere per gli Affari internazionali dell’allora Ministro della Difesa, Ignazio La Russa. Dal 2008 al 2013 è stato un deputato della Repubblica Italiana, prima per il PdL e poi per FLI.

Ruben è una persona molto riservata, ma a quanto sembra molto apprezzata e riservata negli ambienti che frequenta. Secondo Linkiesta, le persone a lui più vicine lo descrivono come “una persona sobria, pratica e molto divertente”.

L’avvocato è al fianco di Mara Carfagna già da diversi anni. È con lui che la Ministra, all’età di 44 anni, ha la sua prima figlia, la piccola Vittoria, nata il 26 ottobre 2020. Si tratta della seconda figlia per Ruben, già padre di una ragazza nata nel 2004 in un suo precedente matrimonio.