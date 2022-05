Chi è Andrea Pennacchi: Propaganda Live, moglie, figli, Covid, tv

Andrea Pennacchi è un attore, drammaturgo e regista teatrale, ospite fisso della trasmissione Propaganda Live in onda su La7 (dove porta in onda i monologhi del suo personaggio, “il Poiana”).

Chi è Andrea Pennacchi

Andrea Pennacchi è un attore e drammaturgo, diventato anche un volto televisivo. Nato l’11 ottobre 1969, Pennacchi si è laureato in Lingue e letterature straniere all’Università degli Studi di Padova e ha iniziato la sua formazione da attore con il Teatro popolare di ricerca – Centro universitario teatrale di Padova.

Nel corso della sua carriera ha fatto diverse importanti esperienze. Ricordiamo ad esempio quella nel 2011, quando ha interpretato lo spettacolo Eroi con la regia di Mirko Artuso, classificandosi tra i finalisti per il Premio Off del Teatro Stabile del Veneto. Ha recitato nello spettacolo Villan People, che ha debuttato nel 2013 al Piccolo Teatro di Milano.

Andrea Pennacchi in tv

Oltre ad essere ospite fisso di Propaganda Live, Pennacchi ha lavorato anche nel contesto televisivo recitando nella miniserie prodotta dalla Rai L’Oriana ma lo si è visto anche in Non uccidere, Don Matteo e 1994.

Moglie e figli

Andrea Pennacchi è sposato dal 2009 con Maria, dalla quale ha avuto la figlia Elena

La lotta contro il Covid

Andrea Pennacchi ha dichiarato di essersi ammalato di Covid, motivo per cui è stato anche ricoverato. Lo stesso attore ha raccontato che affrontare la malattia non è stato semplice, visto che per salvargli la vita i medici hanno anche dovuto attaccarlo a un respiratore.