Tutti i sogni ancora in volo, lo show di Massimo Ranieri su Rai 1: scaletta ed ospiti della prima puntata

Tutti i sogni ancora in volo è lo show di Massimo Ranieri che arriva su Rai 1 con due puntate speciali. Tanta musica così come tanti ospiti che arricchiranno il programma dell’artista napoletano. Al suo fianco ci sarà una fan d’eccezione.

Tutti i sogni ancora in volo è il titolo dello show di Massimo Ranieri che arriva con due puntate speciali in prima serata su Rai 1. Si parte con venerdì 26 maggio per quello che sarà “un grande show” come ha anticipato all’ANSA che vuole “omaggiare il varietà di una volta, un genere che molti rimpiangono sinonimo di qualità e divertimento”. Inoltre, la Rai ha annunciato che ad “accompagnare Massimo Ranieri in questo suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana ci sarà una fan d’eccezione: Rocío Muñoz Morales“.

La scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, è quella delle grandi occasioni ed evoca gli show degli anni ‘60 e ’70. La regia televisiva, che giocherà fra tradizione e modernità, è affidata a Duccio Forzano. L’orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis e a dirigere il corpo di ballo e ideare le coreografie c’è Grazia Cundaria. Un programma di Massimo Ranieri scritto con Ivana Sabatini, Carmelo La Rocca, Matteo Catalano, Barbara Boncompagni, Duccio Forzano, Giacomo Berdini e la collaborazione di Marco De Antoniis. La regia è di Duccio Forzano.

Scaletta ed ospiti della prima puntata

Gli ospiti della prima puntata sono artisti della scena musicale italiana come Gianni Morandi, Diodato, Noemi, The Kolors. Nelle dichiarazioni rilasciate all’ANSA, Massimo Ranieri ha anticipato anche la presenza di Enrico Brignano e Tiziano Ferro.