Che stupida di Ilary Blasi pubblicato: il commento di Selvaggia Lucarelli

Che stupida di Ilary Blasi arriva in edicola e negli store online: a commentare il suo contenuto in modo sarcastico è stata la giornalista Selvaggia Lucarelli sul sito de Il Fatto Quotidiano.

Che stupida di Ilary Blasi pubblicato

Che stupida è il titolo del nuovo libro di Ilary Blasi che parla della separazione tra la conduttrice e l’ex calciatore della Roma, Francesco Totti. “Ai primi di novembre mi addormentai tra le braccia di Francesco, la mattina dopo mi svegliai con uno che gli assomigliava molto, ma non era lui. Schivo, distante, assente, in cerca di pretesti per uscire: una cena con gli amici, una partita a carte o a calcetto, il padel”, questa è parte della descrizione del nuovo libro della Blasi.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

A commentare in modo sarcastico il libro della Blasi è stata Selvaggia Lucarelli sul sito de Il Fatto Quotidiano: “ricostruire la sua reputazione a colpi di eventi mediatici ben retribuiti e chiudere accordi a lungo termine con Netflix e Mondadori mentre Totti giocava tranquillo a padel. Niente interviste gratis su riviste, quotidiani o storie su Instagram per difendersi”.

“Ovviamente nessuno di noi ha mai creduto alla storia del semplice caffè. Che fosse almeno un cappuccino con doppio espresso era più che evidente, ma non importava”, continua la Lucarelli che ha suggerito anche un altro titolo al libro: “Che paracula”.