Christian Milone, chi è lo chef stellato in coma a Torino dopo un incidente

Chi è Christian Milone, chef stellato e figlio d'arte in coma dopo un incidente a Pinerolo?

Christian Milone è uno chef stellato torinese, finito in coma farmacologico dopo un incidente a Torino. Ma come sta Christian Milone dopo l’incidente? Si trova ancora in coma?

Chi è Christian Milone

Christian Milone è uno chef stellato, torinese classe 1979, figlio d’arte di papà Franco e mamma Teresina. Oltre che amante della cucina, ha sempre avuto una grande passione per la bicicletta tanto che è stato anche un ciclista professionista che è riuscito a disputare anche un Giro d’Italia.

Ritiratosi dalle corse, ha poi deciso di abbracciare con successo la carriera ai fornelli, tanto che oggi è responsabile della cucina della Trattoria Zappatori di Pinerolo dal 2006. Il ristorante, in particolare, vanta una stella Michelin.

Riconoscimenti per la sua cucina, però, sono arrivati anche dall’Espresso (che gli ha conferito due cappelli) e dal Gambero Rosso (che gli ha assegnato due forchette)

L’incidente dello chef stellato

Christian Milone è attualmente in coma farmacologico dopo un incidente stradale avvenuto a Pinerolo sulla strada provinciale 129 per Buriasco, dove abita.

Lo chef stellato era in giro in bicicletta ma dopo uno scontro con un’automobile è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Operato poco dopo dall’equipe di medici dell’ospedale torinese, è ora sotto stretta osservazione nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cto di Torino.