Valeria, chi è la fidanzata di Geolier: vita privata, carriera, età

Chi è Valeria, influencer fidanzata di Geolier. Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata del noto rapper partenopeo. I due molto seguiti dal pubblico del web, al punto di essersi guadagnati il soprannome di Ferragnez Napoletani.

Il noto rapper napoletano Geolier è felicemente fidanzato con una giovane ragazza di nome Valeria, anche nota sul web con il nome d’arte Vd’ a. Nota influencer spesso al fianco del compagno su TikTok, si è costruita una certa fama come influencer sul web. Il suo profilo Instagram ha un seguito molto ampio, che ad oggi arriva quasi a 270mila follower.

Nel 2022 la coppia è finita nell’occhio del ciclone a causa del famigerato video di Capodanno pubblicato sui social del rapper. Nelle clip, tra il caos dei botti e dei fuochi d’artificio, Geolier invita Valeria a festeggiare il nuovo anno sparando dal balcone con una pistola giocattolo. La diffusione del video generò un fiume di polemiche, che costrinse il rapper a scusarsi pubblicamente.

Vita privata, il rapporto con il rapper: “Grande sintonia, mi ha insegnato un sacco di cose”

Geolier e Valeria sono una coppia molto amata sui social, dove sono ormai noti come i Ferragnez Napoletani. L’amore tra loro due è ancora oggi solidissimo, come mostra una recente intervista concessa dal rapper al Corriere della Sera: “Con Valeria c’è grande sintonia. E siamo uniti da tanto tempo. Lei ha insegnato a me tantissime cose e viceversa diverse altre ne ho insegnato io a lei. Tra noi due c’è un confronto costante ma soprattutto magnifico”.