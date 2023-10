Ryanair, su Tonali post ironico per le scommesse: polemiche contro la compagnia

Ryanair, su Tonali ha pubblicato nelle scorse ore un post sui social ironizzando riguardo la vicenda del calcioscommesse. Tante le polemiche contro la scelta della compagnia aerea che poi è stata costretta a cancellare il post.

Ryanair, su Tonali post ironico per le scommesse

Un scivolone per la compagnia aerea Ryanair che sui social ha pubblicato un post ironizzando su Sandro Tonali e la vicenda del calcioscommesse. “Non si accettano scommesse sui posti casuali”, portava post su X della compagnia di volo, poi cancellato a seguito delle tante polemiche. Non solo l’ex calciatore del Milan preso di mira ma anche le istituzioni del calcio italiano.

Polemiche contro la compagnia

Tante le polemiche anche perché il post nasconde altri dettagli. Infatti, in una seconda foto viene infatti mostrato un finto biglietto aereo di Ryanair proprio a nome di Sandro Tonali, per un viaggio previsto da Milano Malpensa a Ovunque. Tuttavia, è stato inserito anche il QR Code che viene riportato, attraverso il quale si viene rimandati al sito ufficiale della FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio) presieduta di Gabriele Gravina e in particolare al Codice di Giustizia Sportiva approvato dalla giunta nazionale del CONI l’11 giugno 2019.

