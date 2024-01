Bianca Berlinguer contro gli autori nel fuorionda: “I pezzi fanno pena, me ne vado”

Bianca Berlinguer si scaglia contro gli autori nel fuorionda: “Non c’è un pezzo decente, fanno pena”. Un’indiscrezione di Striscia la Notizia porta alla lo sfogo della conduttrice, che minaccia l’addio: “Ultimi tre giorni poi vado”.

Bianca Berlinguer, lo sfogo in fuorionda contro gli autori: “I pezzi fanno pena”

L’esperienza in Mediaset di Bianca Berlinguer, nella scuderia del Biscione ormai dalla scorsa estate, si è dimostrata finora alquanto altalenante. Il suo È sempre Cartabianca non ha portato finora grossi risultati e anche il nuovo talk show Prima di domani è partito con il silenziatore. Una situazione senz’altro stressante per la conduttrice, come mostrano anche i fuorionda diffusi da Striscia la Notizia. Nei filmati divulgati dal tg satirico di Canale 5, la giornalista ha espresso tutto il suo disappunto per i servizi creati dai suoi collaboratori ed autori per Prima di domani, che a sua detta lasciano molto a desiderare.

“I pezzi fanno pena, proprio pena.” -afferma Bianca Berlinguer- “E adesso fanno pena anche quelli del settimanale. Facevano pena, tutti. Non c’era un pezzo decente. Perfino questo di La Pala era brutto. Comunque domani fateli venire perché glielo devo dire. Pezzi così fanno pena ragazzi. Io glielo devo dire, mi dispiace. L’impegno c’è, ma se è tutto sbagliato e voi non gli date le indicazioni, che devono fare? Come si impegnano questi? Si impegnano per forza male, fanno queste schifezze”.

Le minacce di addio, la giornalista lascia Prima di domani?

Frustrata da questa situazione, Bianca Berlinguer ha anche minacciato di lasciare il programma. “Questi i miei ultimi tre giorni, eh.” -dichiara la giornalista- “Lo dico al dirigente, qua. Fino a venerdì, poi è finita. Non sto scherzando!”. Una scelta drastica per la conduttrice, che forse sta solo cercando di scuotere i suoi collaboratori per ottenere risultati e servizi migliori.