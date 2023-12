Doppelmayr selezionata per il nuovo People Mover a Newark

L’Autorità Portuale di New York e New Jersey sta progettando una nuova soluzione di mobilità all’aeroporto internazionale Newark Liberty (New Jersey/USA). Il sistema esistente è ormai obsoleto e deve essere sostituito da un sistema di people mover moderno e affidabile. Doppelmayr è stata selezionata come partner in una procedura di appalto in più fasi. Il gruppo produttore di impianti a fune sarà incaricato della progettazione, della costruzione, della gestione e della manutenzione di un Cable Liner automatizzato. L’apertura del nuovo AirTrain Newark è prevista per il 2029. Anche lo stabilimento di Lana, specializzato in impianti speciali di questo genere e che occupa circa 120 persone, sarà fortemente impegnato in questo progetto, con la realizzazione di tutti gli argani di trazione e dei carrelli dei treni che viaggeranno sulla nuova linea.