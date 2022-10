Dargen D’Amico a Napoli: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto

Dargen D'Amico a Napoli si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 12 ottobre 2022. Atteso il suo live.

Dargen D’Amico a Napoli: il cantante si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 12 ottobre 2022. L’artista è anche impegnato con il programma di X Factor in onda su Sky ma non rinuncia ai suoi live.

Dargen D’Amico a Napoli: scaletta delle canzoni

Dargen D’Amico si esibisce in concerto nella serata di mercoledì 12 ottobre 2022 a Napoli alla Casa della Musica. Nei suoi live estivi l’artista presenta i brani che compongono il suo nuovo attesissimo album “Nei sogni nessuno è monogamo”.

Sul palco Dargen D’Amico sarà accompagnato dai fidati musicisti Edwyn Roberts, Gianluigi Fazio, e dal polistrumentista Diego Maggi. Di seguito la scaletta delle canzoni dell’artista:

Nei sogni nessuno è monogamo

Ma non era vero

Ubriaco di te

SMS alla Madonna

Il ritorno delle stelle

La bambola

Sei cannibale ma non sei cattiva

Amo Milano

Maleducata

Ama noi

Katì

La danza samba

Dove si balla

Sangue amaro

Odio volare

Modigliani

Bocciofili

Prima di andare via

I biglietti del concerto

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma ticketone.it. Il settore ancora libero è il Posto Unico a 25 euro. Il concerto era previsto il 27 aprile 2022 ed è stato posticipato al 12 ottobre 2022. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. La prossima tappa e data dell’artista è il 13 Ottobre a Ciampino (Roma) all’Orion.

