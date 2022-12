Lando Buzzanca, come sta l’attore siciliano?

Lando Buzzanca, all’anagrafe Gerlando Buzzanca, è un attore e cantante italiano. Ma come sta Lando Buzzanca, le cui condizioni destano preoccupazione da parte dei fan?

Lando Buzzanca come sta?

A parlare in merito a come sta l’attore Lando Buzzanca, all’Adnkronos, è il figlio Massimiliano Buzzanca. “All’inizio della prossima settimana, papà lascerà il policlinico Gemelli di Roma – ha fatto sapere – dove è attualmente ricoverato dopo la caduta e la rottura del femore, per essere trasferito in un centro specializzato di riabilitazione motoria.

Le sue condizioni, ovviamente, non sono floride ma nessun allarme: resta stazionario, mangia, dorme, si sveglia, si lamenta… Purtroppo, a livello cognitivo, con la testa non ci sta più da un bel pò di tempo e lì c’è ben poco da fare. Speriamo di riuscire a far passare al suo fisico lo shock subìto per la caduta. Vedremo poi se ci saranno anche le condizioni per riportarlo a casa e coccolarcelo in famiglia”.

Chi è l’attore siciliano

Lando Buzzanca è un attore che è stato sposato con Lucia Peralta per 57 anni. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Massimiliano e Mario. L’attore ha conosciuto la sua nuova compagna, Francesca Della Valle (al secolo Francesca Lavacca), nel 2016. Tra loro ci sono 35 anni di differenza.