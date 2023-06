A profitto, l’ultimo singolo di Anastasio: testo e video

Con il mese che sta per concludersi, ecco che si fa risentire un cantante ex vincitore di X Factor. Anastasio torna e spolvera il suo stile, presentando A profitto, il suo ultimo singolo.

A profitto, il testo dell’ultimo singolo di Anastasio

Dopo un lungo silenzio, torna a parlare (o meglio a cantare) anche Anastasio, rapper che ha vinto la dodicesima edizione di X Factor. L’artista ha infatti da poco presentato il suo nuovo singolo, intitolato A profitto.

Un sound acceso e tipico del cantante classe ’97 che si dimostra, ancora una volta, molto riservato in campo musicale, a differenza del suo carattere vivace e spigliato. Una canzone “introspettiva” e forte, che vuole riaccendere l’interesse nei suoi confronti.

Di seguito il testo del brano:

Ah

Non direi che ho fatto un brutto lavoro

E poi guarda, tutto da solo

Adesso che mi affaccio dalla mia torre d’avorio

La lezione è che non tutto è una lezione, non tutto fa brodo

Ah

E non mi dire che il tuo vuoto ti completa

Lo so bene che l’esilio è un po’ il destino del poeta ma

Tu accetti l’abbandono solo perché non hai scelta

Se non tra merda e piscio, tra tofu e seitan

Lo me le bevo tutte, ma quest’acqua non disseta

Non ti sento e soprattutto cosa cazzo me ne frega

Mi interessa solo quello che rimane

Se si spengono le luci e resti solo come un cane

Sarò santo come Kvara, ignaro della gara

Letale come un volo di farfalla pure quando sbaglia

La spada io la impugno per la lama, puttana

È tutto mio il sangue che la bagna

Ma io sogno la campagna, mica la playa

Sogno qualcuno che mi calma, non che mi salva

Dammi una vita spensierata e una fine come un’altra

Andrà bene, intanto, ah già

La mia passione devo metterla a profitto

Questo dolore devo metterlo a profitto

Anche il tuo amore devo metterlo a profitto

A profitto, a profitto

E questa stanza devo metterla a profitto

E la mia voce devo metterla a profitto

La mia tristezza devo metterla a profitto

A profitto, a profitto (Yeah)

Parlo troppo per essere saggio

Intanto che rimbalzo da un paesaggio all’altro

Dal villaggio al bosco, alla metropoli

Che cazzo faccio? Me ne vado, tanto

Sono solo di passaggio, sempre in viaggio come i nomadi

Ma forse ancora non è chiaro

Tu mi chiedi dove vado, io vago

Corro per stancarmi, rappo per sprecare fiato

È un modo come un altro per disperdere energie

Come il calcio, lo spreco è sacro

Mi oppongo alle tue leggi di mercato

Del cazzo, questi pensano al guadagno e a nient’altro

Guarda il risultato

Adesso anche l’amore puzza di contratto, puzza di Milano

Piazza la tua offerta e vedi cosa ottieni in cambio

È l’incubo dell’impiegato, complimenti

Tu non compri, non sei comprato

Sei peggio di un oggetto, sei il mezzo, il denaro

Ma io sogno la campagna, mica la playa

Sogno qualcuno che mi calma, non che mi salva

Dammi una vita spensierata e una fine come un’altra

Andrà bene, intanto, ah già

La mia passione devo metterla a profitto

Questo dolore devo metterlo a profitto

Anche il tuo amore devo metterlo a profitto

A profitto, a profitto

E questa stanza devo metterla a profitto

E la mia voce devo metterla a profitto

La mia tristezza devo metterla a profitto

A profitto, a profitto

Il video della canzone