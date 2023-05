Sabrina Salerno, il seno rifatto è una bugia. La showgirl mostra i risultati degli esami sul web: “Nessun ritocco”

Sabrina Salerno ha dimostrato come il suo seno non sia rifatto e non ci sia nessun ritocco. Presa continuamente di mira ed accusata di aver rifatto il sento, la showgirl ha risposto con un documento ufficiale pubblicato sui social che dimostra come sia tutto naturale. Una bellezza che, anche se passano gli anni, continua a brillare ed essere apprezzata.

Sabrina Salerno, il seno rifatto è una bugia

“Vedo in data odierna la sig.ra Salerno Sabrina. Giunge alla mia attenzione per visita specialistica finalizzata ad escludere la presenza di protesi mammarie”. Questo è un passaggio del documento pubblicato sul web da Sabrina Salerno che ha dimostrato come il suo senso non sia rifatto. Ovviamente il documento è stato accompagnato da una sua foto con una maglia semitrasparente che mette in risalto il suo seno che da anni è apprezzato da tantissimi suoi appassionati.

La showgirl mostra i risultati degli esami sul web: “Nessun ritocco”

Sui social per rispondere alla fake news sul suo seno, la showgirl ha pubblicato sui social gli ultimi risultati fatti per dimostrare che non c’è nessun ritocco fatto. “Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi)”. Vedi perizia chirurgo. Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE ad una fake news che mi perseguita da più di 30 anni”.