Chi è Alice Mangione della “The Pozzolis Family”

Alice Mangione è una comica che sarà una nuova concorrente di Lol 2 – Chi ride è fuori. Con lei, in questa esperienza, ci sarà anche il marito Gianfranco Pozzoli.

Chi è Alice Mangione

Alice Mangione, nata a Bergamo nel 1984, è stata protagonista nei suoi esordi nel programma di Italia 1 Mai dire martedì, dove interpretava Amalia Frellioje. La sua carriera è poi inziata quando ha vinto il Festival del Cabaret di Milano nel 2006 e poi a quello del Cabaret in Rosa nel 2009.

Il successo, però, per lei arriva con la parodia della youtuber Alice MakeUp tanto che poi parteciperà a La prova dell’otto, di Caterina Guzzanti e a Glob – diversamente italiani, di Enrico Bertolino. Assieme al marito Alice è anche co-autrice dello show interattivo Discoteque Machine.

Marito e figli

Alice Mangione nel 2013 conosce l’attore comico e cabarettista Gianmarco Pozzoli, con cui si sposa l’11 maggio 2019 a San Candido il 18 maggio 2019 a Milano con rito civile.

Assieme a Gianmarco ha due figli, Giosuè, nato nel 2015 e Olivia Tosca, nata nel 2017.

Proprio nel 2017, assieme al marito, Alice dà vita al progetto The Pozzolis Family. I due assieme iniziano a fare spettacoli in giro per l’Italia, in cui raccontano la loro quotidianità e le problematiche familiari di ogni genitore. Pozzolis Family conta attualmente oltre 120 mila iscritti su YouTube.