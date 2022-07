Chi è Alessio Zucchini, giornalista del TG1: vita privata, moglie, figli, genitori

Chi è Alessio Zucchini, giornalista della redazione del TG1. Lavora al notiziario dal 2003 e dal 2020 è nella “rosa” di conduttori dell’edizione serale delle 20. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata: da sua moglie, ai figli e ai genitori.

Chi è Alessio Zucchini, vita privata e carriera del giornalista del TG1

Nato a Umbertide, in provincia di Perugia, il 18 settembre 1973, Alessio Zucchini è un importante giornalista televisivo. Laureatosi in Scienze della Comunicazione a Torino, Zucchini studia alla Scuola di Giornalismo Rai, guadagnandosi un posto nella tv di stato nel 2003.

Si fa strada nel TG1 lavorando inizialmente come inviato, per poi imporsi come conduttore. Dal 2013 al 2020 conduce l’edizione delle 13.30 del TG1. In seguito entra nella squadra di conduttori della fascia oraria più agognata, quella delle 20, al fianco oggi di Elisa Anzaldo e Giorgia Cardinaletti. Oltre al notiziario, ha presentato anche Unomattina Estate, dal 2013 al 2016, affiancato negli anni da Valentina Bisti, Benedetta Rinaldi e Mia Ceran. Ha un blog personale intitolato La zucca bacata, dove pubblica “storie, appunti e spunti di un giornalista, che non trovano spazio in un minuto di televisione”.

Vita privata: moglie, figli, genitori

Alessio Zucchini è molto geloso sui dettagli della sua vita privata. Vi sono tuttavia alcune indiscrezioni per quanto riguarda la sua vita sentimentale e familiare. Il nome della sua compagna non è di dominio pubblico, ma si sa che è legato a una donna da molti anni. Dall’amore della coppia sono nati due figli: una femmina di dodici anni e un maschio di nove. Intervistato da Caterina Balivo negli studi di Vieni da me, ha svelato di essere stato cresciuto da una mamma molto giovane: “Mia madre mi ha avuto quando aveva 16 anni.

E’ stata una mamma. Molti dicono che quando hai una mamma giovane diventa tua amica. Non è vero, è stata una vera mamma e poi essendo giovane riusciva a beccare meglio le mie marachelle”.