Chi è Mia Ceran: età, stipendio, compagno, gravidanza, figli

Mia Ceran è una giornalista e conduttrice tv, volto noto del piccolo schermo in questo periodo perché conduce “Quelli che il lunedì”, lo show condotto con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu su Rai Due. Sono in molti a voler avere sue notizie più dettagliate: vediamo allora chi è Mia Ceran.

Chi sono i genitori

Nata nel 1986 a Treviri, in Germania, da padre tedesco e madre bosniaca (lui dentista e lei giornalista), cresce fino a 13 anni negli Usa e poi si trasferisce a Roma. Parla correntemente cinque lingue. Consegue il bachelor’s degree in Business Administration presso la John Cabot University di Roma.

Carriera

Dopo uno stage alla sede romana della CNN, collabora con Mediaset per Matrix e Studio Aperto. E’ giornalista professionista dal 2011. Numerosi le esperienze professionali accumulate durante la carriera, da La7 (L’aria che tira) a Rai Tre (Agorà) fino a Rai Uno (Unomattina Estate). Nel 2016 partecipa prima come opinionista, poi con una sua rubrica, a TV Talk, talk show dell’ora di punta del sabato di Rai 3 condotto da Massimo Bernardini. Poi è la volta di “Quelli che il calcio”. Con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu ha una proficua collaborazione, da “Quelli che… dopo il TG” a “Il Campionato fa 90″, serata celebrativa per i novant’anni della Serie A, insieme a Luca e Paolo. Nel 2020 partecipa come ospite al programma televisivo di Rai 2 “Improvviserai”. Nel 2021 conduce “Quelli che il lunedì”, sempre con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Qual è lo stipendio di Mia Ceran?

Difficile, ovviamente, sapere quale sia lo stipendio di Mia Ceran. Non è stato questo, comunque, l’obiettivo che ha guidato le scelte professionali della giornalista, soprattutto all’inizio della sua carriera, come lei stessa ha raccontato. “Un mio capo della CNN era andato a Mediaset e mi offrì il praticantato lì. Lo stipendio non era paragonabile, ma mia madre mi disse: ‘Non ne fare una questione di soldi, ma di cosa vuoi fare della tua vita. Se è questione di soldi, la differenza te la do io'”, ha detto in un’intervista a “Io Donna”.

Chi è il compagno di Mia Ceran, Federico Ferrari

Federico Ferrari è il compagno di Mia Ceran. Si tiene lontano dai riflettori, ma su di lui si sa che è Global Event Manager della griffe Diesel, e che da un paio di anni convive con la conduttrice di Quelli che il calcio. Proprio lei aveva parlato per la prima volta in pubblico della loro relazione: “C’è da due anni e viviamo insieme. Si chiama Federico Ferrari e non c’entra col mio mondo. Lui è un uomo molto solido, molto amorevole. Credo nella quotidianità, credo nello sforzo di piacersi e amarsi ogni giorno. In questi tempi dove tutto si consuma in fretta,credo nell’afflato alla stabilità“.

Mia Ceran e la gravidanza su Instagram

L’annuncio risale al 18 aprile 2021, quando la conduttrice di Quelli che il calcio pubblica su Instagram il primo post in cui rivela la gravidanza. Si tratta di una foto che la vede di profilo, con un morbido vestito ad accarezzarle la pancia, e le braccia unite a stringerla per metterla in rilievo.”Grandi attese“ è la didascalia. E via con migliaia di like e commenti. Da quel momento i 208 mila followers di Mia Ceran sono stati aggiornati sugli sviluppi della gravidanza.

Poi uno scatto di Mia in abito bianco che accarezza il pancione sempre più grande. E poi in campagna, in totale relax, mentre porta l’insalata dell’orto a casa, con tanto di capello di paglia. Ma gli aggiornamenti non finiscono qui: tra pose di yoga con il pancione sotto il sole, a mollo nelle acque di un torrente, o in bikini tra i fiori, Mia Ceran ha condotto con sé i fan fino al parto. Fino allo scatto che immortala i piedini di Bruno Romeo che, venuto al mondo da quasi 24 ore, ha subito conquistato il web.

Mia Ceran figli: è nato Bruno Romeo

Si chiama Bruno Romeo, pesa 4350 grammi, ha meno di 24 ore di vita e ha già raccolto quasi 40.000 like su Instagram. È il figlio della conduttrice Mia Ceran e del compagno Federico Ferrari, venuto alla luce dopo mesi di dolce attesa condivisi con i fan sui social.

Tra applausi in studio, e una foto della famiglia in grande attesa condivisa sui social, in molti hanno seguito fino al parto gli sviluppi della gravidanza. Finalmente il 9 agosto l’annuncio: “Poco meno di 24 ore di vita, 4350 grammi di morbidezza e la sensazione di essere lanciati nello spazio su uno shuttle in un viaggio senza precedenti. Benvenuto tra noi Bruno Romeo.”