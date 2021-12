Alessandro Borghese 4 Ristoranti: quando inizia, dove vederlo, locali in gara

Alessandro Borghese 4 ristoranti: quando inizia la nuova edizione dello chef più amato della televisione. Un viaggio alla scoperta della ristorazione italiana e delle sue nuove tendenze tra sfide e tante sorprese.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti: quando inizia

Alessandro Borghese 4 Ristoranti riparte con un nuovo ciclo di sei puntate. Primo appuntamento domenica 5 dicembre con la sfida tra i ristoranti Ecogreen del Trentino.

Lo chef con il van dai vetri oscurati sarà in viaggio per l’Italia porta domenica 5 dicembre Alesandro Borghese in Trentino per eleggere il miglior ristorante di cucina ecogreen. Nel corso del primo episodio, si parte dal Trentino per eleggere il miglior ristorante di cucina ecogreen: in uno dei luoghi più verdi d’Italia, infatti, in molti casi anche la ristorazione ha deciso di tingersi di green, con ristoratori che offrono ai clienti esperienze di qualità rispettando l’ambiente. A contendersi il titolo ci sono: Giada con La Casina, Alessandra con Berry House, Alice con La Cantinetta e Alessio con Pineta Caldonazzo. Per loro, la categoria special sarà il salmerino.

Il ristorante vincitore della puntata in Trentino del 5 dicembre su Sky Uno, tra i ristoranti Ecogreen La Casina a Drena in provincia di Trento della chef, anzi Lady chef, Giada. Giada era in testa tra i voti dei ristoratori, per Alessandro Borghese ha preso gli stessi punti di Berry House, Borghese ha premiato con un punteggio più alto La Cantinetta.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti: dove vederlo

Alessandro Borghese 4 Ristoranti è in onda dal 5 dicembre ogni domenica in prima serata su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e pc, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione europea, e in streaming su NOW.

Locali in gara

Confermato il meccanismo del programma: quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria; ogni ristoratore invita gli altri tre che, accompagnati dallo chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio, conto del ristorante che li ospita e la categoria Special, che cambia di puntata in puntata: tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, protagonista di quella puntata. In palio per il vincitore di ciascuna puntata, l’ambitissimo titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.

In questo nuovo viaggio lungo la Penisola, Chef Borghese visiterà alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: la Valpolicella nella provincia di Verona, l’isola di Pantelleria, Siena, Asti, la Barbagia (nella Sardegna centrale, sui fianchi del massiccio del Gennargentu).

LEGGI ANCHE: Lo sfogo di Alessandro Borghese: “Non trovo personale”