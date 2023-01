Chi è Alessandra Tripoli, ballerina e insegnante a Ballando con le stelle. È nata a Misilmeri, in provincia di Palermo, il 30 luglio 1987, e ha fatto carriera in televisione. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Alessandra Tripoli, vita privata e carriera

Alessandra Tripoli nasce a Misilmeri, in provincia di Palermo, il 30 luglio 1987. Oggi ha dunque 35 anni, è alta 1 metro e 80 centimetri e pesa 54 kg. Comincia a soli 7 anni a ballare, prendendo spunto dal programma Non è la Rai. Si dedica allo studio della danza in maniera minuziosa, approfondendo ogni singolo genere, ma soffermandosi in particolare sul ballo latino americano.

Fin da subito si dimostra una danzatrice di talento e ormai da 20 anni è affiancata da Luca Urso, compagno nel lavoro e nella vita. Con lui Alessandra Tripoli fa il giro del mondo, ballando in importanti teatri ed esibendosi perfino ad Hong Kong, nel 2013.

Nel 2014 approda a Ballando con le Stelle, gareggiando per la prima volta in coppia con Enzo Miccio. Due anni dopo partecipa alla trasmissione con il giornalista Salvo Sottile, per poi condividere il palco, in seguito, con Simone Montedoro.

Nel 2018 fa coppia con Cesare Bocci, vincendo il programma. E poi nel 2019 con Ettore Bassi, con cui arriva al secondo posto. Ferma un anno per maternità, torna a Ballando con le Stelle nel 2021, con il compito di seguire Morgan. Nel 2022 è invece al fianco di Enrico Montesano, poi espulso a causa dello scandalo provocato dalla maglietta di matrice neofascista indossata dall’attore.

Vita privata: marito, figli

Alessandra Tripoli è sposata con Luca Urso. Con lui condivide il lavoro da ben 20 anni ed è convolata a nozze nella terra natia. Il matrimonio è stato organizzato dal wedding planner Enzo Miccio, che ha solcato il palco di Ballando con le Stelle insieme alla danzatrice. Dal 2013 la coppia vive ad Hong Kong, e lì ha dato alla luce il primo figlio: Liam, nato l’11 gennaio del 2021.

Alessandra Tripoli si è rifatta il naso?

Molti fan si sono chiesti, mettendo a confronto delle foto della ballerina, se Alessandra Tripoli si fosse rifatta il naso. Così, proprio la diretta interessata ha fornito spiegazioni in merito, confessando il tutto su Instagram.

“Devo confessare di essermi sottoposta l’intervento di chirurgia al naso non per estetica, ma per delle problematiche come una defezione e una frattura in tre punti differenti. Non avrei mai effettuato un’operazione, altrimenti. Il problema al naso mi ha causato diverse problematiche nel dormire o allenarmi e continui mal di testa”.