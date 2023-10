Selin Yeninci, chi è l’attrice di Terra Amara: vita privata, carriera, film

Chi è Selin Yeninci, vita privata e carriera dell’attrice di Terra Amara. Scopriamo qualche dettaglio in più sul volto di Saniye Taşkın nell’amata soap opera turca. Cosa sappiamo sul suo conto? In quali film e serie ha recitato?

Chi è Selin Yeninci, vita privata e carriera dell’attrice di Terra Amara

Nata ad Istanbul il 16 gennaio 1988, Selin Yeninci ha 35 anni ed è un’attrice turca di successo, nota in Italia soprattutto per aver interpretato Saniye Taşkın, moglie di Gaffur, nell’amata soap opera Terra Amara. La sua passione per la recitazione era già forte ai tempi delle scuole superiori, quando era capo studentessa del dipartimento teatrale. Dopo il diploma consegue una laurea alla Dokuz Eylul University Faculty of Fine Arts, per poi concentrarsi al 100% sulla sua carriera attoriale.

Fa qualche prima esperienza a teatro, per poi fare il suo esordio televisivo nel 2011, nella serie Cennetin Sırları. Negli anni successivi recita in molte altre serie turche come Galip Derviş, Kaçın Kurası, Yüz Yüze e Avlu, prima di trovare la fama anche in Italia con Terra Amara. Appare inoltre in diverse pellicole per il cinema come Toz Ruhu, Olur Olur, Nasipse Adayız, You Know Him e Kurak Günler. Nel 2020 Selin Yeninci ha ottenuto molti riconoscimenti per le sue doti attoriali: ha ricevuto premi come Miglior Attrice Non Protagonista all’Adana Film Festival, ai Turkey Youth Awards e ai Turkish Film Critics Association Awards.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e social network

C’è molta curiosità attorno alla vita privata e sentimentale dell’affascinante Selin. Al momento, tuttavia, non si hanno notizie certe né sui suoi fidanzati passati, né su possibili nuove fiamme. L’attrice non ha mai avuto figli e, per il momento, pare che sia ancora single. Nessun indizio al riguardo sul suo profilo Instagram, seguito da quasi un milione di utenti, che si concentra principalmente sulla sua carriera tra cinema e tv.