Che donna vuoi diventare? Sviluppare l’indipendenza al femminile

“Il potere dell’indipendenza” di Sonia Lombardo combina l’educazione finanziaria con l’empowerment femminile per esplorare le difficoltà sistemiche che le donne devono affrontare, tra le quali il divario salariale di genere, il lavoro non retribuito, l’impatto della maternità sulla carriera e il pension gender gap. Mira quindi a creare una maggiore consapevolezza, autonomia e controllo sulle proprie finanze, in modo da permettere alle donne di crescere economicamente tramite strategie, strumenti e risorse.

Il libro include esercizi di analisi, riflessione, pianificazione e azione, nonché interviste con esperti, offrendo così una guida completa per tutte le donne che desiderano essere indipendenti nella gestione delle proprie finanze, aumentare i propri risparmi, raggiungere i propri obiettivi economici e personali e vivere in linea con i propri valori e in piena libertà di scegliere.

Il giuramento personale

Per far capire bene di cosa parla il libro e del suo approccio, riportiamo le pagine finali del paragrafo “Il giuramento personale”: Sei pronta? Tocca a te. Prendi carta e penna. Prendi anche un foglio bello grande, perché è grande ciò che stiamo facendo. Non stai semplicemente scrivendo una frase. Stai dando voce alla donna che vuoi diventare e stai tracciando una direzione, mettendo in parole una promessa a te stessa. Rendi le parole massimamente leggibili. Rispondi a queste domande una per volta, senza preoccuparti della perfezione.

Potrai aggiustarla in seguito:

• in quale ambito vuoi definire il tuo scopo? (indipendenza finanziaria oppure carriera lavorativa, crescita personale, vita familiare, donna prossima al pensionamento…);



• che ruolo nello specifico? (professionista, madre, guida, imprenditrice, figlia, esempio…);



• qual è il valore principale che ti rappresenta e ti guida? (valore centrale);



• quali linee guida/azioni concrete hai scritto nel tuo codice dell’indipendenza?;



• chi vuoi aiutare? A chi è dedicato questo scopo? (figli, clienti, partner, comunità…);



• con quali altri valori oppure linee guida? (trova la combinazione che più ti piace);



• qual è il risultato che desideri ottenere per te e per gli altri?

Ora, componi la tua frase unendo le risposte. Questa è la tua dichiarazione di scopo. È il tuo perché. Ed è molto più di un esercizio motivazionale. Avere uno scopo chiaro e profondamente in linea con i propri valori ha un impatto concreto sul cervello, sulla salute mentale e sulla capacità di affrontare le sfide della vita. Il cervello tende per natura a risparmiare energia. È un principio fondamentale del suo funzionamento, noto in neuroscienze come “efficienza metabolica” o, più semplicemente, “conservazione dell’energia cognitiva”.

In altre parole, scrivere il tuo scopo e viverlo con coerenza allena il tuo cervello a riconoscere ciò che ti fa stare bene, rafforza i circuiti dell’attenzione e della motivazione e ti aiuta a reagire meglio e più velocemente agli imprevisti. Quando sai dove vuoi andare, il cervello spreca meno energia a decidere cosa fare, come comportarsi, cosa evitare. Ecco il motivo per cui il tuo “perché” non è solo ispirazione: è neurostrategia.>>

Chi è Sonia Lombardo

Sonia Lombardo è una consulente finanziaria con venticinque anni di esperienza nel settore. Grazie al MICAP (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni), ha ulteriormente affinato la propria expertise nel supportare i clienti nella gestione delle proprie risorse economiche, unendo la consulenza finanziaria alla metodologia del coaching.

Da sempre convinta che l’indipendenza economica sia la chiave per una vita libera e autentica, ha una missione: offrire a donne dal grande potenziale, spesso vincolate da strutture sociali, le conoscenze e le competenze necessarie per conquistare l’indipendenza finanziaria e la libertà di vivere la vita che meritano, con fiducia e audacia, accompagnandole dal desiderio alla realizzazione. Potete seguirla su www.sonialombardo.ch

SONIA LOMBARDO, Il potere dell’indipendenza. Guida per le donne alla libertà economica e personale, pagine 160, € 16,50, Mind Edizioni