Che Dio Ci Aiuti 8 ci sarà: quando inizia e cast della nuova stagione

Che Dio Ci Aiuti 8 si farà e presto inizieranno anche le riprese dei nuovi episodi. Tuttavia, per la messa in onda della nuova stagione si dovrà attendere tempi che la Rai ha abituato. Prima dovrebbe esserci il ritorno di don Matteo.

Che Dio Ci Aiuti 8 ci sarà: quando inizia

Che Dio Ci Aiuti avrà ancora un’altra stagione. Dopo la chiusura della settima ecco che si parla già dell’ottava che in base a qualche dichiarazione dovrebbe sicuramente andare in onda. Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide ha confermato che si sta già lavorando alle nuove puntate della serie tv. “Stiamo già parlando delle nuove stagioni di Don Matteo, Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo”. Le nuove puntate potrebbero andare in onda tra il gennaio e il marzo del 2025.

Il cast della nuova stagione

Valeria Fabrizi (Suor Costanza) ha espresso il desiderio di continuare a interpretare il suo personaggio in un’intervista rilasciata a Daninseries. “Il personaggio per me è insolito: è uscito, l’ho creato, mi ci sono affezionata e spero di andare avanti ancora un po’”. Nella prossima stagione sarà confermata la presenza di Francesca Chillemi. “Da ora in poi Azzurra dovrà camminare sulle proprie gambe. L’evoluzione del personaggio era dovuta anche per dare continuità alla serie, che ha bisogno di una nuova suora dopo l’arrivederci di Suor Angela”, ha dichiarato Francesca Chillemi. Mentre è incerta la conferma di Pierpaolo Spollon. Invece, dovrebbero essere confermate Ileana D’Ambra (Catena), a cui è mancato un vero finale felice, mentre è più probabile che a lasciare sia Emma Valenti (Ludovica) insieme a Filippo De Carli (Ettore). Poi, chi sa che Elena Sofia Ricci non possa tornare con qualche in qualche altra puntata in futuro.