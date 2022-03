Chi è Massimo Popolizio, attore italiano: film, moglie, Voldemort, Mussolini

Chi è Massimo Popolizio, attore e doppiatore italiano 59enne originario di Genova. In carriera ha dato la voce a molti attori hollywoodiani e personaggi del cinema. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Massimo Popolizio, vita e carriera

Nato a Genova il 4 Luglio 1961, Massimo Popolizio è un noto interprete e regista italiano, con una florida carriera da doppiatore. Si forma professionalmente all’Accademia Nazionale d’arte drammatica. Fa il suo esordio a teatro nel 1984 con S.

Giovanna, spettacolo diretto da Luigi Ronconi.

È l’inizio di una fortunata carriera sui palchi italiani, che lo porta a vincere cinque Premi Ubu dal 1995 al 2019. Di questi, ben tre sono come miglior attore, vinti per le sue interpretazioni in Re Leer, Verso Peer Gynt, I due gemelli veneziani e Lehman Trilogy. Popolizio trova fama anche al cinema e sul piccolo schermo. Tra i suoi lavori televisivi si ricordano Il clan dei camorristi, Il Grande Torino, Il confine e Ai confini del male, film tv prodotto da Sky del 2021.

Al cinema recita in Romanzo Criminale, Il giovane favoloso, Boris – Il film, Bentornato Presidente e Il divo.

Chi ha doppiato? Da Voldemort a Tom Cruise

La voce di Massimo Popolizio è nota a molti appassionati di film stranieri. Nel corso degli anni ha doppiato molti famosi attori hollywoodiani e celebri personaggi del grande schermo. Popolizio è infatti la voce italiana ufficiale di Lord Voldemort, il mago oscuro antagonista della saga di Harry Potter interpretato da Ralph Fiennes. In carriera ha inoltre doppiato Tom Cruise in Eyes Wide Shut, Tim Roth in La leggenda del pianista sull’oceano e il leone Scar nel remake de Il Re Leone del 2019, in originale interpretato da Chiwetel Ejiofor.

Vita privata: chi è sua moglie?

Massimo Popolizio è sposato con una sua collega, l’attrice teatrale Gaia Aprea. Nata a Roma nel 1972, anche lei si è formata all’Accademia Nazionale d’arte drammatica. Dal 2000 collabora stabilmente con il regista Luca De Fusco. Massimo e Gaia sono sposati da diversi anni ma non hanno figli. Popolizio ha un profilo Instagram, dove pubblica aggiornamenti sui suoi ultimi spettacoli e progetti.

Massimo Popolizio e Mussolini

Nel 2018 Massimo Popolizio ha interpretato Benito Mussolini in Sono tornato, trasposizione italiana del film tedesco Lui è tornato. Oggi continua ad approfondire la figura del despota italiano nello spettacolo teatrale M – Il figlio del secolo, adattamento del romanzo di Antonio Scurati M. “È una staffetta tra diciotto attori.” – spiega il regista – “Lontano da ogni retorica, porta all’attenzione del pubblico il ritmo incalzante di una scalata al potere, avvenuta in un momento di profonda debolezza di istituzioni e partiti”.