Chi è Lorenzo Pregliasco: studi, laurea, Youtrend

Lorenzo Pregliasco, direttore del web magazine di politica Youtrend, è un volto televisivo spesso chiamato a commentare elezioni politiche (italiane ed estere) e congiunture della politica italiana. Recentemente è spesso ospite di SkyTg24.

Leggi anche: Lorenzo Pregliasco a True News: “Le persone di sinistra stanno scegliendo Conte per non appoggiare il PD”

Chi è Lorenzo Pregliasco

Lorenzo Pregliasco, nato a Torino nel 1987, è un giornalista pubblicista che dopo gli studi classici al liceo “Vincenzo Gioberti”, si è laureato all’Università degli Studi di Torino con la professoressa Carla Bazzanella, discutendo una tesi in linguistica cognitiva sulle metafore nel linguaggio politico di Barack Obama.

Co-fondatore e partner dell’agenzia di ricerche sociali e comunicazione politica Quorum e direttore del web magazine YouTrend, insegna Strategie elettorali, campaigning e consulenza politica all’Università di Torino e Storytelling politico alla Scuola Holden. Collabora anche con la 24Ore Business School.

È iscritto a Esomar, la European Society for Opinion and Market Research.

L’attività di giornalista

Lorenzo Pregliasco, nel corso della sua carriera, ha scritto fra l’altro per La Stampa, Europa e Aspenia, ma ha collaborato anche con “Limes”, “Politico Europe”. Sue analisi appaiono regolarmente su testate internazionali come Reuters, BBC, Financial Times, Wall Street Journal e Bloomberg.

Si occupa dei progetti di formazione dell’agenzia, fra i quali Election Days.