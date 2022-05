Chi è Chanel Terrero, all’Eurovision 2022 per la Spagna con “SloMo”

Chanel Terrero è la voce spagnola che, all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino si esibirà con la canzone “SloMo”

Chi è Chanel Terrero

Chanel Terrero è una cantante e attrice spagnola che è particolarmente nota nel suo paese. All’anagrafe Chanel Terrero Martínez, è nata all’Havana (Cuba) nel 1991 e cresciuta in Spagna da quando aveva soli quattro anni. Fin da quando era piccola di dedica allo studio della danza classica, del jazz, della ginnastica ritmica e del canto tanto che all’età di 16 anni è già scelta come interprete dei musical come “Il re leone” e “Mamma mia!”.

Si è poi vista ballare sul palco con Shakira, agli MTV Europe Music Awards 2010. Chanel è poi stata impegnata in numerose serie tv spagole tra cui Águila Roja, El Continental e El Secreto de Puente Viejo e al cinema ha fatto parte del cast di El Rey de la Habana, un film di Agustí Villaronga.

Nella tv spagnola è stata voce principale e ballerina di alcuni importanti show come “liocorni Ibiza 2011”, “Delizia” a “Starlite Marbella”.

Il brano SloMo

Chanel è un artista che, dopo molti anni dedicati alla recitazione, ha deciso di approdare al canto ottenendo anche ottimi risultati. Il suo brano SloMo, che ha rappresentato il suo primo singolo, le ha dato modo di sbarcare all’Eurovision Song Contest di Torino 2022. Per potere ottenere il biglietto dell’Eurovision 2022 è stata vincitrice del Benidorm Fest.