Mancano circa trenta giorni ai mondiali di calcio in Qatar e la Rai si prepara ad offrire ai propri telespettatori tutte e 64 le partite. Un mondiale dal quale, purtroppo, l’Italia è stata esclusa.

Mondiali di calcio in Qatar, sulla Rai tutte le 64 partite in chiaro

La Rai, a trenta giorni dall’inizio dei mondiali di calcio, ha presentato quella che sarà un’offerta informativa a 360 gradi e che trasmetterà tutte le partite dei mondiali di calcio in Qatar.

Ad essere coinvolti nel progetto, per l’occasione, ci saranno anche Bobo Vieri e Lele Adani. Bobo Vieri, in vista dell’evento più atteso del calcio mondiale, ha annunciato e anticipato che “ci saranno 22 pillole per seguire il campionato in maniera divertente e leggera” mentre Lele Adani ha aggiunto che “l’obiettivo è portare la gente a vivere i Mondiali con noi per trasferire la magia del campo”.

Il progetto Rai per i mondiali 2022

Sulla Rai, in occasione dei mondiali in Qatar, ci saranno quattro incontri al giorno trasmessi in diretta e in esclusiva: alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20; pre-partite, telecronache tv e dirette streaming, analisi nell’intervallo, commenti finale. Le squadre, le partite, i racconti e le curiosità dei 32 team in gara. Un progetto, dunque, di narrazione quotidiana su tutti gli eventi, l’atmosfera e il contesto del Paese arabo.

Sarà possibile seguire tutte le partite in 4K sul canale 101 con le smart tv, una sperimentazione di trasmissione ibrida, tra le prime in Europa.

Nel dettaglio, 37 incontri andranno in onda su Rai 1, 19 su Rai 2 e 8 su Rai Sport Hd, diretta streaming su Rainews.it e Rai Play.

Tutte le partite che si giocheranno in prima serata nella fase a gruppi e tutti gli incontri ad eliminazione diretta, dagli ottavi alla finale, saranno trasmessi su Rai 1.

Rai 2 e Rai Sport Hd ospiteranno, invece, parte degli incontri della prima fase con la scelta di trasmissione su Rai Sport Hd per i match che si giocheranno in contemporanea.

La prima partita

La partita inaugurale in Qatar sarà Ecuador su Rai Uno.