Cesare Bocci, chi è Mimì Augello in Il Commissario Montalbano: vita privata, moglie, figlia

Chi è Cesare Bocci, attore volto di Mimì Augello in Il Commissario Montalbano. Nel corso della sua carriera ha recitato anche in molti film per il grande schermo. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla sua carriera e vita privata.

Nato a Camerino, in provincia di Macerata, il 13 settembre 1957, Cesare Bocci è un attore marchigiano di 66 anni, noto al pubblico soprattutto per aver dato un volto ed una voce a Mimì Augello, vice-commissario e grande amico del Commissario Montalbano nell’omonima serie tv. Dopo gli esordi a teatro negli anni Ottanta, Bocci si fa gradualmente spazio nella televisione e nel cinema. Tra i suoi primi ruoli ricordiamo le sue apparizioni nei film L’aria serena dell’Ovest, Il muro di gomma e Giovanni Falcone, le sitcom Classe di Ferro e Zanzibar e la soap opera Un posto al sole.

La fama arriva nel 1999, anno in cui fa il suo debutto ne Il Commissario Montalbano. Negli anni successivi continua ad alternarsi tra piccolo e grande schermo, senza disdegnare il teatro. Recita in serie di successo come Elisa di Rivombrosa, L’amore non basta e I fratelli Caputo e nelle commedie con protagonista Claudio Bisio Benvenuto Presidente! e Bentornato Presidente. Si fa notare inoltre anche come conduttore televisivo con Miss Italia nel 2013 e con il documentario Viaggio nella grande bellezza nel 2019. Nel 2018, insieme all’insegnante Alessandra Tripoli, è il vincitore della tredicesima edizione di Ballando con le stelle.

Vita privata: moglie, figlia

Cesare Bocci è sposato dal 1993 con Daniela Spada, ex graphic designer che oggi si è costruita una carriera nella cucina. La coppia ha una figlia, Mia, nata il 26 marzo del 2000. Poco dopo la nascita della figlia la coppia ha vissuto un periodo molto complicato. Spada viene infatti colpita da un ictus fulminante, causato da un’embolia post-parto. Anche per questo motivo la donna decide di cambiare carriera e di dedicarsi alla pasticceria: oggi ha una scuola di cucina e gestisce un blog a tema culinario. ““Quando Dany è stata male abbiamo lottato insieme.” -ha spiegato Bocci in una recente intervista- “Da soli è difficile poterlo fare, non ce la fai, ma questo per qualsiasi tipo di situazione. Abbiamo lottato per riconquistare una vita e se io non avessi avuto l’esempio di Daniela, non so come avrei reagito”.