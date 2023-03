Nino D’Angelo a Piacenza: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Nino D’Angelo a Piacenza: il cantante napoletano sta girando i teatri italiani portando la sua vecchia e nuova musica. Nel suo nuovo tour è protagonista il suo ultimo album “Il Poeta che non sa parlare”. Ecco le info sul suo concerto di lunedì 27 marzo al teatro Politeama.

Nino D’Angelo a Piacenza: scaletta delle canzoni

Nino D’Angelo si esibisce in concerto a Piacenza nella serata di lunedì 27 marzo 2023 al teatro Politeama. L’evento fa parte del suo nuovo tour 2023, in occasione anche del suo nuovo album come ‘Il Poeta che non sa parlare’, finalista all’ultimo Tenco. Il cantane napoletano porta sul palco alcuni suoi brani celebri come ‘O pate, Senza giacca e cravatta, Nu jeans e na maglietta, Maledetto treno, Sotto ‘e stelle, Mentecuore e Nun te pozzo perdere. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni:

Pane e canzone

Cattivo penziero

Sultanto si perdesse a te

Voglio parlà sulo d’ammore

Vivere è murì

Chillo è comm’a te

‘Na storia ‘a scurdà

Uocchie belle

Ammore è dà

Campiò

I biglietti del concerto con le prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketome.it. Tuttavia, il tour del cantante napoletano è appena iniziato. Ecco le prossime date e tappe nelle altre città italiane:

2 aprile 2023 FIRENZE Teatro Verdi

14-15 aprile 2023 NAPOLI Teatro PalaPartenope

17 aprile a TRIESTE

21 aprile 2023 CATANIA Teatro Metropolitan

22 aprile 2023 PALERMO Teatro Golden