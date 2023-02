Mauro Situra, chi è il parrucchiere delle vip: autore, Instagram, età, vita privata

Chi è Mauro Situra il parrucchiere delle vip e direttore creativo e artistico di Aldo Coppola. “Scultore” delle chiome di moltissime dive nel corso della sua carriera, è diventato una celebrità anche sui social. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Mauro Situra, vita privata e carriera del parrucchiere delle vip

Nato a Milano nel 1966, Mauro Situra ha 56 anni ed è un celebre parrucchiere ed hair-stylist richiestissimo nel mondo dello spettacolo. Lavora nel campo dal 1990, quando ottiene un posto nel rinomato atelier milanese Aldo Coppola, al civico 110 di Corso Garibaldi. In molti ricorderanno il suo battesimo di fuoco a Domenica In, che lo ha lanciato come parrucchiere delle dive dello spettacolo italiano. La sera stessa della sua firma, Fiorello gli da l’opportunità di tagliare i capelli a Paola Barale. Un’occasione che il giovane Situra sfrutta a pieno: “La linea realizzata per la bionda conduttrice diventa in men che non si dica un vero cult dell’immagine. Ma il bello è che lei, abituata ai capelli lunghi che la facevano assomigliare tanto a Madonna, si guarda allo specchio e piange. Ancora non sapeva che sarebbe stato proprio quel dettaglio del look a farne un personaggio ammirato ed imitato. Quella sarebbe stata la sua fortuna… E, sinceramente, anche la mia”.

Negli anni successivi Situra diventa la scelta di moltissime vip italiane e, grazie al suo grande talento, ottiene la fiducia dello stesso Coppola che gli affida la direzione del suo salotto di bellezza. Nel 2020 il parrucchiere ha scritto anche un libro sulla sua carriera, Confidenze pericolose, nel quale narra la sua ascesa al successo, dall’infanzia difficile al riscatto dopo mille difficoltà: “Se pensate di non avere nessuna possibilità da giocarvi, sappiate che vi state sbagliando alla grande. La mia vita, la mia parabola esistenziale e professionale ne sono la prova inconfutabile. Volere è potere, stampatevelo bene in testa. Lo dico sempre: tagliare i capelli a qualcuno è un atto d’amore. Se lo fai col cuore non ti puoi sbagliare.”.

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Mauro Situra è felicemente fidanzato da diversi anni con un suo collega parrucchiere, Carlo Di Marzo. I due si sono conosciuti lavorando insieme nel team Coppola. La coppia non ha figli e appare spesso insieme sul profilo Instagram di Situra. Negli ultimi anni l’hair-stylist si è costruito una grande fama anche sul web: la sua pagina ha oltre 160mila follower.