Cedric e Jackson, chi sono i figli di William Friedkin: vita privata, carriera, madri, età

Chi sono i figli di William Friedkin, Cedric e Jackson. Scopriamo qualcosa in più sulla famiglia del regista de L’Esorcista, morto il 7 agosto 2023. Nati da madri diverse, entrambi si sono costruiti una carriera nel mondo del cinema. Cosa sappiamo di loro?

Chi sono Cedric e Jackson, figli di William Friedkin: vita privata, carriera, madri

Il celebre regista William Friedkin, morto all’età di 87 anni il 7 agosto 2023, è stato sposato quattro volte nel corso della sua vita. Dalle sue numerose relazioni sono nati due figli, Cedric e Jackson Friedkin, che hanno rispettivamente 46 e 41 anni. Cedric nasce dalla relazione tra il regista e la ballerina australiana Jennifer Nairn-Smith, compagna di Friedkin dal 1972 al 1977. Jackson è invece figlio della seconda moglie di William, l’attrice britannica Lesley-Anne Down, al suo fianco dal 1982 al 1985. Ma cosa sappiamo esattamente dei figli del regista?

Carriera e vita privata nel dettaglio

Nato il 27 novembre 1976, Cedric Friedkin ha seguito le orme di suo padre e si è ritagliato il suo spazio nel mondo del cinema. Sebbene non sia una figura nota al pubblico come il regista, il 46enne oggi è infatti un professionista affermato nell’ambito del montaggio cinematografico. Anche suo fratello Jackson, nato il 30 agosto 1982 a Los Angeles, si è fatto valere dietro le quinte. Lavora ancora oggi come direttore di produzione, ruolo in cui ha partecipato alle riprese di show televisivi come Forever After, Airplane Repo – Operazione Recupero e Lavori sporchi. Si sa molto poco circa la vita privata di entrambi, per cui non è noto al momento se siano sposati o se abbiano mai avuto figli.